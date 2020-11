La Roja y Rueda lloran por un mazazo histórico de Venezuela

El único técnico que empató con Venezuela en Venezuela, en 1996, fue despedido. El único técnico que perdió con Venezuela en Eliminatorias, en 2001, también. Decir que Reinaldo Rueda correrá la misma suerte de Xabier Azkargorta o Pedro García, hoy suena apresurado. Pero el dato está ahí y es decidor. Nunca se ha perdonado no ganarle a los llaneros en un proceso mundialista.

Más allá de la forma y el fondo de juego, que fue muy pobre, el 2-1 sufrido en Caracas es histórico. Y humillante según los números entre ambas selecciones. Por eso duele tanto la derrota, que terminó con Chile fuera de la zona de clasificación. De un plumazo se borró todo lo conseguido en el Nacional ante Perú.

Los peores 45 minutos en las Eliminatorias. Ese es el resumen del Equipo de Todos antes del descanso. Lo único positivo hasta ahí era el punto, gracias al gol de Arturo Vidal. Fue la única llegada clara en el primer tiempo, aunque los dueños de casa entregaron intencionalmente el control de la pelota. La estadística fue concluyente en ese sentido, más de un 60% en favor de la escuadra nacional.

Pero de qué sirve tener el balón, si no hay claridad sobre qué hacer con él. Chile no se pudo acomodar en toda la primera fracción. Salvo el gol, urdir un ataque colectivo parecía vetado. Venezuela, con un juego mucho más directo, y aprovechando la velocidad de Machís o la potencia de Rondón, se hizo de las mejores ocasiones, además del tanto anotado por Del Pino Mago a los 9′. El primero de la Vinotinto en este proceso eliminatorio.

La igualdad del Rey apareció rápido (15′). Cinco minutos después, Bravo le ganó un mano a mano clarísimo a Machís. El resultado, ya está dicho, fue lo mejor antes de partir a camarines. Rueda, con razón, detectó en Pinares uno de los puntos débiles. Pero si de desastre se trata, la tarea de los centrales fue terrible. Díaz y especialmente Maripán, casi siempre atrasados, imprecisos y débiles en los mano a mano.

Como sea, Rueda castigó a Pinares. Lo reemplazó por Baeza, reforzó la zona media y abrió a Sánchez a la derecha (en el primer tiempo jugó detrás de nueve). La Roja se vio menos apremiada, pero siguió muy desconectada en ofensiva. ¿Mora? Un náufrago. ¿Meneses? Una sombra. Todo dependía de alguna genialidad de Sánchez o Vidal. O del descuelgue de Isla, el más incisivo en ataque.

De nada sirvió la mejoría. Las dudas siguieron atrás y las imprecisiones se pagaron caro. Como la del mal pase de Baeza que dejó mal parado en el retroceso a los nacionales. O la libertad de Rondón para conectar en el centro del área, entre puros defensas criollos, para convertir el 2-1. Así acabó una secuencia terrorífica para la Selección, la firma de un desastre.

Pablo Milad, presidente de la ANFP, dijo que Chile debía ir por los seis puntos en esta pasada. Los amantes de la calculadora, anticiparon que cuatro puntos era lo mínimo para estar conformes (dando por seguros los tres en Venezuela). Ni lo uno ni lo otro. Se perdió y se perdió bien. Sin argumentos. El peor partido de la era Rueda por los puntos, en el peor momento.

FICHA PARTIDO

Venezuela 2: W. Faríñez; A. González, Y. Osorio, W. Ángel, L. Del Pino Mago (90+1′, O. Conde); J. Moreno, Y. Herrera, C. Cásseres (78′, R. Otero); D. Machis (90+1′, J. Chancellor), S. Rondón, J. Savarino (70′, Y. Soteldo). DT: J. Peseiro.

Chile 1: C. Bravo; M. Isla, P. Díaz, G. Maripán, J. Beausejour; A. Vidal, E. Pulgar (89′, A. Vilches); C. Pinares (46′, C. Baeza), A. Sánchez, J. Meneses; F. Mora (76′, C. Palacios). DT: R. Rueda.

Goles: 1-0, 9′, Del Pino cabecea en área chica tras pivoteo de Herrera; 1-1 ‚15’, Vidal captura la pelota tras centro de Isla; 2-1 ‚81′, Rondón define de aire ante el centro de Soteldo desde la izquierda.

Árbitro: P. Loustau (ARG). Amonestó a Del Pino Mago (V); Maripán, Isla (CHI).

Estadio Olímpico de Caracas. Sin público.