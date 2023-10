El recado del histórico Diego Godín a Marcelo Bielsa tras su polémico arribo a la selección de Uruguay

Diego Godín es un grande del fútbol mundial y se comporta como tal. Antes y después de la fiesta en la que Matías Fernández se despidió del balompié, mostró la mejor disposición para atender cuanto pedido se le atravesara. En el Monumental se sintió querido y también sorprendido. “Emociona ver cómo lo quieren y respetan”, dice a El Deportivo respecto del calerano, con quien coincidió en el Villarreal.

Después, sería aún más profuso en los elogios al ahora exvolante. “Recuerdos, los mejores. Un grandísimo jugador. Un diferente dentro del fútbol. Empezamos a enfrentarnos en 2005, en el Sudamericano de Colombia. Después el fútbol nos puso de compañeros en el Villarreal. Ahí pude conocer al verdadero Matías, a la grandísima persona que es. Eso es lo que engrandece a los cracks. Tiene la humildad de los grandes. Esa sencillez para hacerse querer. Al final, es lo más importante, porque los títulos, las buenas y las malas actuaciones pasan, pero al final del día lo importante es haber sido buena persona. Por donde pasó dejó buenos recuerdos y buenas palabras”, destaca en el inicio de su conversación con El Deportivo.

La Celeste estilo Bielsa

Godín no se complica cuando la materia del diálogo cambia, como no lo hacía cuando tenía que frenar al más peligroso de los delanteros rivales. De hecho, la mención al controvertido inicio de la gestión de Marcelo Bielsa le cautiva. Por lo pronto, pide paciencia para el trabajo del rosarino y se muestra más comprensivo que hace algunos meses, cuando le cuestionó sus primeras decisiones, que también abordará en esta conversación. “En la selección acaba de agarrar, así que hay que esperar un poco de tiempo”, sostiene, mostrándose optimista respecto de la gestión que encabeza el ex técnico de la Roja, pese a la resistencia que ha generado en el inicio de su proceso.

En Uruguay ha costado que hasta el medio asuma las ideas que Bielsa lleva.

Esto es trabajo. No se puede, de un día para otro, tener la idea que un técnico quiere. Tiene jugadores, tiene plantel, hay gente joven, así que de seguro va a andar bien.

Diego Godín, en un partido de Uruguay ante Chile (Foto: Agenciauno)

Más que la idea, han sido la metodología y las formas de Bielsa las que han generado polémicas. Entró cambiándolo todo, hasta en el lugar de entrenamiento.

No tengo ni idea. El tema es que yo no estoy. No he hablado ni siquiera con él, pero, bueno, a lo mejor hay que adaptarse a lo que él trae y tiene jugadores.

Al menos tiene de donde elegir.

En Uruguay hay calidad y cantidad de jugadores con mucha nobleza. Se encontró con un grupo de chicos que van a ir para adelante y van a intentar hacer todos los partidos lo posible y lo mejor. Lo que él pide.

Sin embargo, prescindió de jugadores históricos, una condición que usted también tuvo, como Suárez y Cavani…

A ver. Los ídolos son ídolos y la gente siempre quiere tener cerca a los ídolos. Eso es indiscutible. Pero para algo está el entrenador. El entrenador está para elegir, para decidir. Y, bueno, hay que respetar la decisión de a quien convoca. Es su decisión y para eso lo contrataron. Pero es verdad que Luis, Edi van a seguir siendo ídolos siempre y la gente siempre los va a querer. Estando en activo o estando retirados. Eso es un tema normal.

Usted, ¿le sigue creyendo a Bielsa, a su proceso?

No te puedo hablar de eso, porque no sé. Como un hincha más, como uruguayo, quiero que le vaya bien y que Uruguay pueda hacer buenas actuaciones.