La poda que prepara el Manchester United sacude a Inglaterra

El Manchester United no lo está pasando bien en Inglaterra. Los Diablos Rojos registran uno de sus peores arranques de temporada de la Premier League. A pesar de que marchan en la octava ubicación de la tabla, el haber quedado fuera de las competencias internacionales ha sido un duro golpe para una escuadra acostumbrada a pelear por títulos en Europa.

Con este panorama el cuadro dirigido por Erik ten Hag se encuentra realizando la planificación para enfrentar la segunda parte de la competencia de la mejor manera posible. Y para poder conseguir nuevas incorporaciones, el conjunto primero debe crear el espacio necesario para evitar problemas por el fair play financiero, reduciendo la masa salarial.

Por lo anterior, los Devils están planificando deshacerse de 12 jugadores en este mercado de fichajes europeo. Según ha detallado el medio Manchester Evening Standar, en Old Trafford están buscando vender a Raphael Varane, Anthony Martial, Casemiro y Jadon Sancho, jugadores que les dejarán una amplio margen de ganancia.

A los anteriores nombres se suman Aaron Wan-Bissaka, Jonny Evans, Thomas Heaton, Amad Diallo, Hannibal Mejbri, a quienes les están buscando una salida para dejar cupo para nuevos futbolistas, acompañados de Sergio Reguilón y Sofyan Amrabat, quienes retornan a Tottenham y Fiorentina, respectivamente.

Esta forma de actuar no es novedosa en el Manchester United. En el anterior mercado de pases se produjeron las salidas de Henderson, Elanga, Fred, Telles, Bailly, Greenwood, De Gea, Weghorst, Sabitzer y Jones, entre otros, acumulando 17 salidas.

Cabe señalar además que esta baja en el rendimiento ha sido constante desde la salida de Sir Alex Ferguson en 2013. Desde entonces, a pesar de las fuertes inversiones en jugadores, los Diablos Rojos no han podido dar el golpe que se esperaba tanto a nivel nacional como internacional.

Las explicaciones de ten Hang

El cierre de 2023 terminó registrando otra muestra de esta crisis. Los Rojos acabaron derrotados por 2-1 en su visita contra Nottingham Forest, conjunto que se encuentra peleando por evitar la zona de descenso.

Tras el encuentro, el DT del United dio a conocer cuáles han sido los factores que terminaron afectando en 2023 y lo que espera en 2024.

“Cuando recibes dos goles, creo que tienes que defender mejor como equipo y leer el partido en ese momento. Sin embargo, esa no es nuestra mayor preocupación, sino generar y hacer goles. Hoy metimos uno y creamos chances en el segundo tiempo, donde tuvimos algunos buenos momentos, pero tenemos que ganar”, comentó sobre el encuentro.

Además, indicó que “No estamos pudiendo repetir equipo. Hoy tuvimos que hacer un cambio, porque perdimos a Rasmus Hojlund (por enfermedad). Tenemos que cambiar la alineación inicial constantemente, y eso no ayuda. Entonces, creo que eso explica por qué somos tan inconsistentes. Jugamos con nueve parejas de centrales diferentes esta temporada, pero creo que echarle la culpa a estas cosas no es lo que importa. Los fans no quieren escuchar esto. Ellos quieren que ganemos, y eso es lo que tenemos que hacer”.

En cuanto a la segunda parte de la competencia, avisó que “contaremos con la vuelta de algunos jugadores (a mediados de enero), por lo que podremos parar una alineación más fuerte a partir de ese momento. Estoy seguro de que mejoraremos el año que viene. Todos estamos tirando para el mismo lado. Los jugadores no están contentos con esto, pero tenemos que dar vuelta esta situación. Las lesiones detuvieron el proceso, pero esperamos que los niveles suban en enero. No todos los equipos pueden lidiar con la cantidad de problemas que tuvimos nosotros, pero aun así tendríamos que haberlo hecho mejor”.