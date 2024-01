Hermano de Jorge Valdivia se lanza con todo contra el Mago

Hugo Bravo es un exfutbolista que sumó una amplia experiencia en el balompié chileno. Fue profesional desde 1991 a 2005 y formó parte del histórico plantel de la Universidad de Chile que obtuvo el título de Primera División 1995. Además, durante su carrera defendió las camisetas de instituciones como Everton, Palestino, Deportes Temuco, Deportes Iquique, Coquimbo Unido, Audax Italiano, Unión San Felipe, Deportes Puerto Montt y Deportes Copiapó. Es hijo de Elizabeth Toro, la madre de Jorge Valdivia, destacado exfutbolista de la Roja y de Colo Colo.

Ambos crecieron separados. Por lo mismo, Hugo Bravo se refirió en redes sociales hace algunos días al vínculo que existe entre ambos, y lo hizo de una forma bastante ácida: “Me preguntan mucho por los comportamientos que tiene gente que lleva un poco de mi sangre. Y me refiero a los escándalos y vidas llenas de hipocresía”, escribió en su cuenta de Facebook.

Luego, Bravo tuvo palabras para su abuelo, el responsable de criarlo: “Que feliz me pone haber sido criado por mi abuelo y sobre todo por la indiferencia que tuvo hacia algunos hijos e hijas. Gracias por todo Juan Toro Ramírez”.

“Ah y al papá del genio díganle…. que si es verdad que su hijo es más inteligente que yo, pero solo dentro de una cancha”, dijo el exjugador en referencia a Luis Valdivia, padre de Jorge.

Contra su madre

Sin embargo sus duras palabras no terminaron ahí. Bravo se refirió en duros términos a la madre de ambos, Elizabeth Toro: “Y le volveré a recordar que mi padre es más vivo que él, no se comprometió nunca con una cobarde y con problemas psiquiátricos. Me retiro muy muy lento. Saludos al norte grande”, cerró.

Hugo actualmente tiene 51 años, se desempeñó durante su carrera como mediocampista y actualmente forma parte del Club Caupolicán de Huelquén.