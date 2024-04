Investigado por estafa en Uruguay: el polémico historial del árbitro que no le cobró un claro penal a Huachipato en la Libertadores

Andres Matonte tuvo un polémico arbitraje. Foto: Photosport

Andres Matonte tuvo un cuestionado desempeño en el duelo entre los acereros y The Strongest. De momento, el gerente técnico de arbitraje en Conmebol y encargado del VAR, Carlos Astroza, no se ha pronunciado por los arbitrajes. El silbante charrúa fue castigado en su país y no dirige este fin de semana.