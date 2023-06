El balance de Roberto Tobar: “Hemos sido fieles a la filosofía del fútbol moderno: le dimos un plus al Torneo Nacional y la Primera B”

Roberto Tobar (45) cumplió sus primeros seis meses como presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP. Un semestre marcado por el famoso “Siga, siga”, una idea que busca aumentar el tiempo real de juego del alicaído fútbol chileno. El exjuez FIFA defiende con fuerza esta iniciativa. Es más, sostiene que sus frutos ya se ven tanto en Primera División como en la B. Sin embargo, no todo ha sido lindo en la jefatura, porque el polémico caso de Nicolás Gamboa, juez que fue sancionado por insultar a los jugadores de Audax Italiano, generó un remezón interno del que ya sacaron lecciones, asegura, en entrevista con La Tercera.

¿Cómo ha sido su primer semestre como jefe de los árbitros?

Ha sido un cambio bastante drástico. Nos hemos ido adaptando al cargo, junto a todo el equipo de la Comisión Arbitral. Hemos sido fieles a la idea y a la filosofía del fútbol moderno, donde buscamos agilizar el juego, sumar muchos más minutos de tiempo efectivo de juego y buscamos tener revisiones de VAR mucho más dinámicas. Hemos tratado de ser súper conscientes y fieles a este cambio que queremos inculcar.

Esa filosofía de fútbol moderno de la que habla, ¿es el “Siga, siga”?

Correcto. Lo hemos dicho en todas las retroalimentaciones y charlas que tenemos semana a semana. Los árbitros tienen que ser detallistas. No pueden solamente cobrar una falta por sacarse un problema de encima. Y eso se logra teniendo el control del juego, interpretando bien, entendiendo lo que es el fútbol moderno. Los árbitros tienen que llevar ese tipo de cosas en el momento de ir a las canchas a ejercer la profesión.

¿El “Siga, siga” es una idea de la FIFA o nace en la ANFP?

FIFA planteó la idea de darle más agilidad al fútbol. Se lo transmitió a Conmebol y Conmebol a todas las federaciones. También lo tiene que impartir a través de sus instructores. Toda esa filosofía la estamos llevando a cabo con nuestros árbitros. Sabemos que se corren riesgos, pero es la idea y la sienten muy bien los árbitros. La han asimilado y entendido. Eso es importante. Hemos tenido resultados positivos. Hemos visto un avance muy notorio y claro, en relación a lo que se venía haciendo en años anteriores. Eso no nos deja tranquilos y con ganas de seguir trabajando aún más.

¿Por qué los árbitros están dando tantos minutos de descuento?

Hemos visto que en el tiempo efectivo de juego estamos dentro del minutaje de las grandes ligas. Esto nos ayuda a establecer nuestra idea de parar con el tema de las simulaciones, de los jugadores que quieren hacer hacer tiempo para sacar un beneficio personal o colectivo. Con esta idea, estamos tratando de minimizar este tipo de argumentos que tienen algunos equipos y jugadores. Esto les da tranquilidad a los hinchas, futbolistas y técnicos, porque el tiempo se va a cumplir a cabalidad, independientemente de si existen muchas paras durante el juego.

¿Aumentó el tiempo efectivo de juego comparado con 2022?

Sí. Ha aumentado aumentado el tiempo efectivo. En 2022, el promedio fue de 48,3 minutos; hoy es de 50,1 por partido. Son casi dos minutos más. Hemos visto partidos mucho más dinámicos. La gente se da cuenta, los dirigentes, los hinchas. Los jugadores también; conversamos con ellos y les gusta esta idea de de darle mucha más continuidad y fluidez a nuestro fútbol. Ahora bien, siempre habrá partidos donde existirá mucha fricción; dependiendo de la temperatura del encuentro, el árbitro tiene que tener un buen control. Esto no es dejar jugar y dejar que se golpeen a diestra y siniestra. No. Esto tiene una estructura, donde primero prima el control del juego, y desde ahí, desde la personalidad que tiene el árbitro, empezar a dejar fluir el juego.

Por ejemplo, Nicolás Gamboa perdió el control del partido entre Audax y la UC, y fue sancionado por insultar a los jugadores. ¿Qué opina de ese caso?

Hay adaptaciones. En la idea de darle agilidad al fútbol van a haber este tipo de situaciones, donde a veces el juego eleva su temperatura, no hay cooperación de de los jugadores y el árbitro, en ese afán de de seguir con esta idea, se puede ver involucrado en partidos que como el que tú mencionas, que no terminaron bien, con expulsiones, con muchas detenciones, con revisiones de VAR, etc. Era parte del riesgo que estábamos tomando como comisión al implementar esta nueva idea.

Entonces, ¿está conforme?

Mirando hacia atrás, hemos visto que le hemos dado otro otro plus al Torneo Nacional. Y no solamentea la Primera División, sino también al Ascenso, donde hemos visto que nuestros árbitros también han implementado esta idea, esta convicción de la agilidad del juego, del espectáculo. La dinámica que existe en la Primera B es fiel reflejo de las cosas que se están trabajando. Somos conscientes de que si no existieran árbitros competentes, como los que estamos viendo cada fin de semana, esto no podríamos llevarlo a cabo.

Ud. tuvo que testificar que escuchó los insultos de Gamboa contra los jugadores. ¿Fue difícil?

Tuvimos que ser testigos de las acusaciones que hizo Audax. Revisamos, conversamos con Nicolás, él testificó, nosotros también, y se llegó hasta esta decisión. Nicolás la tomó de buena forma. Ahora a esperar que se cumpla la sanción para que vuelva a dirigir. Él ha estado entrenando, cumpliendo todos los aspectos que que como Comisión Arbitral requerimos. Está viniendo a las clases prácticas. También se suma a las charlas técnicas, donde hacemos nuestra retroalimentación semanal. Está como un árbitro más, uno que solo está esperando cumplir la sanción para volver a dirigir. Ahora va a participar en la Copa Chile, ya que es un torneo organizado por la Federación. Él está en condiciones de poder dirigir en la Copa Chile.

¿Se rompieron los códigos del fútbol con esa denuncia?

Claramente, estamos viendo generaciones nuevas de futbolistas, como también generaciones nuevas de árbitros. Antiguamente, existían este tipo de códigos, pero hay que irse adaptando a las nuevas generaciones, al nuevo fútbol. Es importante que los árbitros, los jugadores y también el hincha vayan entendiendo este tipo de cosas, que quizás se manejaban de forma distinta antiguamente, pero que hoy, con toda la tecnología que existe y que se implementa en el fútbol, es algo nuevo. Ahora queda todo registrado. Todos tienen derecho a reclamar. Si pasan este tipo de situaciones, tenemos que irnos adaptando también a lo que el fútbol va exigiendo.

¿Qué evaluación hace del funcionamiento del VAR en esta primera rueda? A simple vista, parece que se usó menos y que los árbitros fueron más autónomos...

Correcto. Y esa es una de las directrices claras que les damos a los árbitros. Necesitamos que dirijan con mucha seguridad, con mucha autoridad y con mucha confianza. El VAR solamente nos va a ayudar cuando cuando tengamos un error grosero. Les inculcamos que ellos tienen que estar con ese empoderamiento de poder decidir. Tenemos un simulador VAR acá en Quilín, donde utilizamos jugadores y donde exponemos a los árbitros a situaciones complejas, donde ellos tienen que definir. Ese tipo de trabajo nos ha servido mucho para el empoderamiento del árbitro, para poder tener resultados como los que hemos visto en este primer semestre del año.

¿Le molestan las críticas constantes de Gustavo Quinteros? ¿Ha hablado con el técnico de Colo Colo alguna vez?

No, nunca he podido hablar con él, pero con el señor Quinteros, después de lo que ocurrió en la final de la Supercopa, establecimos cuáles eran los criterios y la forma en la que se podía hacer algún alegato o expresar algún tipo de malestar. Establecimos los conductos. No íbamos a permitir y tampoco estamos permitiendo ese tipo de declaraciones. Creo que ayudó mucho para marcar una norma de cómo pueden hacer llegar su malestar, sus alegatos y establecer conductos para este tipo de acusaciones.

¿Se puede implementar en Chile que se escuche lo que el VAR le dice al árbitro?

Creo que por algo FIFA está realizando este tipo de pruebas en torneos como Mundiales Sub 20 o Mundiales de clubes, porque también necesitamos tener experiencia de cómo resulta. Me parece bastante positiva esta acción, pero también me gustaría que se mostrara lo que el VAR le está comentando, que imágenes le está mostrando al árbitro, para que sean mucho más transparentes este tipo de situaciones, que llaman mucho a la suspicacia, donde no sabemos lo que se está mostrando. A mí parecer, debería mostrarse lo que le está hablando y mostrando el VAR al árbitro al momento de tomar la decisión final.

¿El nivel del arbitraje chileno es malo comparado con el resto de Sudamérica?

Creo que este último año se ha potenciado mucho el árbitro chileno. Lo hemos visto semana a semana acá, en nuestro país, y también lo han ratificado las designaciones de nuestros ocho árbitros internacionales, más todos los jueces asistentes internacionales que han salido a dirigir partidos de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana. También tenemos la participación de Piero Maza en el Mundial Sub 20 de Argentina, con Alejandro Molina y Claudio Urrutia. Eso nos deja la satisfacción de de que los árbitros están emergiendo, se están posicionando en el ámbito internacional. Eso le da mucha más confianza a la hora de venir a dirigir después a nuestro país. Esa experiencia que van ganando afuera es un roce muy provechoso para ellos, porque es un fútbol distinto, mucho más competitivo. Estamos hablando de equipos que clasificaron en todas sus ligas en los primeros lugares, equipos de muy buen rendimiento. Y eso a ellos les ayuda para su experiencia y bagaje como árbitro.

¿Es más difícil arbitrar en el fútbol chileno que en el ámbito internacional?

Sí. Lo he dicho. Afuera no vamos a tener esa esas mismas críticas que tenemos todos los árbitros en su país. Estamos hablando de todos los árbitros de Sudamérica, que en sus países se ven enfrentados a críticas semanales. Se está viendo toda la semana acá, se está enfrentando a jugadores que los ve durante todo el año. Entonces, ya se va viendo una repetición de rostro. Eso genera algunos anticuerpos, genera que a lo mejor seamos más criticados en el ámbito nacional que internacional.

Cristian Garay dirigió el Superclásico y el clásico entre la UC y Colo Colo, ¿es el mejor árbitro de Chile? ¿Es su sucesor? ¿Es el nuevo Roberto Tobar?

Hemos visto árbitros con muy buen nivel. La idea la tenemos clara: el árbitro que ande en su mejor momento va a dirigir los partidos que sean mucho más complejos, difíciles, donde tengan una exposición mayor. Hoy puede ser Garay. Mañana puede ser Véjar, Maza, Gilabert, Cabero. Puede ser Felipe González y todos los árbitros internacionales, que son los que tienen más experiencia. ¿Y por qué no algún arbitro que no sea internacional, pero que tenga un buen rendimiento? También puede optar a dirigir partidos de de mayor envergadura.

Los árbitros son un gremio complejo. Complotaron para echar a Javier Castrilli. ¿Teme que le pase lo mismo si, en alguna ocasión, tiene diferencias profundas con ellos?

Este tipo de cargos lleva a pensar muchas cosas: cómo uno se explaya, cómo se debe ser con los árbitros que tiene a cargo. No hay que olvidar que, hace seis meses, yo era compañero de ellos; estábamos en la cancha, compartíamos camarín. Creo que eso te va dando un plus importante para para saber cómo llegar a ellos. Lo importante es ser transparente, ser cercano, con las cosas siempre claras, de frente, sean buenas o malas. Siempre ser frontal, que que no te vean ocultando situaciones. Creo que tengo un muy buen equipo de trabajo, que también es muy cercano a todos los árbitros y árbitras. Creemos que esa es la línea: de la transparencia, de la cercanía, de decir las cosas, sean buenas o malas, pero siempre con altura de miras, siempre buscando ser un aporte, desde nuestra experiencia como comisión, hacia los árbitros que quieren llegar a niveles óptimos y de alta exigencia en el fútbol nacional e internacional.

¿Ha sentido el respaldo del presidente Pablo Milad en estos cambios que busca implementar, como el “Siga, siga”, por ejemplo?

He sentido el apoyo en todo momento. En todos estos meses en que hemos trabajado acá, nos ha entregado las herramientas. Nosotros presentamos el proyecto, donde venía la incorporación de un VAR acá en Quilín para poder entrenar con los árbitros, para que pudieran vivenciar en entrenamiento situaciones de VAR, también situaciones de cancha, hacer trabajos específicos con los asistentes, y todas esas herramientas. Todo ese aporte que nos entregó, y que nos ha ido entregando en todo este proceso, ha sido vital para poder tener el rendimiento que hemos demostrado en el Torneo Nacional y el ámbito internacional.