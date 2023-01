Gustavo Quinteros pone el pecho frente a la denuncia de Roberto Tobar: “No siento temor”

Gustavo Quinteros parte el año dando explicaciones. Primero, por la tardanza en la llegada de los refuerzos que le faltan para completar el plantel, una materia que, en todo caso, está en manos de la gerencia deportiva del Cacique, a cargo de Daniel Morón. Es mucho más extenso al referirse a esa materia que cuando tiene que abordar otra: la denuncia que presentó Roberto Tobar, el flamante presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, por sus dichos contra el juez Fernando Véjar. “Que el Campeonato Nacional no sea dirigido por árbitros que no están capacitados como éste (Fernando Véjar)”, señaló Quinteros. “Lo que nos pasó contra Palestino en la fecha 7 del 2021, un codazo increíble contra Costa en el que el VAR le decía que era penal y expulsión, no cobró nada (...) Hoy en el primer gol de ellos el delantero se apoya sobre Ramiro González y no dijo nada. Luego una jugada que Gil (era Thompson) se va mano a mano no cobró nada. Cada vez que nos dirija es difícil que podamos ganar un partido. Podemos empatar, como empatamos hoy, pero con este árbitro...”, reclamó.

“Antes de empezar el partido le dije a los jugadores ‘muchachos, tenemos que ser muy, pero muy superiores en este partido para ganarlo porque nos dirige este árbitro’. No sé si es malo o cobra a propósito en contra de Colo Colo. Pero para que no tengamos problemas con los jugadores, que no nos dirija más, le diré al club que haga algo. Cada vez que dirige nos perjudica mucho”, amplió. Sus dichos, ciertamente, no le cayeron nada de bien a la ahora máxima autoridad referil.

Quinteros fue escueto, pero categórico al referirse a la comparecencia que deberá realizar ante la Primera Sala del Tribunal de Disciplina. “No tengo temor. No tengo por qué tenerlo. Estoy a disposición del tribunal. El día martes estaré ahí. Esto está fuera de lo que le interesa al hincha de Colo Colo. Estoy preocupado por lo que acontece en el campo de juego. Voy a hablar solo de la parte deportiva. El martes voy a a asistir a la citación, sin ningún temor”, enfatizó, con tono seguro.

Como en sus últimas intervenciones, el estratega insistió en que Colo Colo es un equipo en formación, debido a la partida de varios de sus puntales. La búsqueda de los reemplazantes sigue. Quinteros da cuenta del esfuerzo que está realizando la dirigencia para cumplirle sus pedidos. “Me consta y estoy todo el tiempo en contacto con Morón. Está haciendo las gestiones para incorporar estos jugadores. Es un mercado difícil. Los jugadores están con contratos y no es fácil sacarlos. O que esté libre un gran jugador no es fácil. Espero que se pueda solucionar para estos días. Estamos tratando, también, de reemplazar a Emiliano Amor. Tenemos tres competencias y, después, tratar de reemplazar a Opazo. Si no encontramos un jugador de su nivel, nos quedamos con los que hay. La idea siempre es reemplazar a los que se fueron. De a poco tenemos que rearmar el equipo. Tenemos que trabajar con la temporada avanzada, tratando de darle funcionamiento a un equipo que funcionaba muy bien. Nos queda mucho trabajo por hacer. Esperamos tener el plantel completo para la tercera o cuarta fecha”, plantea, validando esa labor.

“Me consta tanto Morón como los directores hicieron el esfuerzo para contratar a Merentiel, Correa o Lezcano. A veces los jugadores tampoco quieren cambiar de club. No es fácil, es complicado. Primero está el club que tiene los derechos, después el jugador. No es un mercado fácil. Por eso cuando se fue Lucero nos dolió mucho, nos hizo daño. Habíamos encontrado el jugador que buscábamos después de que se fue Paredes. No es fácil reemplazarlo. Lo mismo Amor. Para mí fue el mejor marcador central del fútbol chileno. No es fácil reemplazarlo. Sí me consta que el club está haciendo todos los esfuerzos para traer a alguien de ese nivel”, insiste.

En relación al zaguero central que llegará a reemplazar al lesionado Emiliano Amor, planteó que la búsqueda ya está en marcha. “El central debe ser extranjero. No hay un marcador central chileno que pueda venir ahora del nivel de Emiliano. Están en el exterior o no pueden venir”, establece.

También da cuenta de los problemas físicos que experimentan algunas figuras. “Gil está entrenando en forma diferenciada. Tiene un problema en la espalda, nada grave, pero no lo deja entrenar con normalidad. Lo mismo Marco Rojas. Empezamos una temporada con mala suerte, pero a veces uno encuentra esas soluciones en jugadores que antes no habían tenido opciones. Les da la opción de mostrarse útiles para el plantel”, sostiene.

Espera a Cruz

Y apunta alude a dos de las figuras jóvenes de su escuadra. “Jhordy (Thompson) es un chico que tiene mucho futuro. Va a depender de él. Tiene un techo muy alto. Hoy está jugando bien. El equipo necesita de sus cualidades y él está aportando mucho. Espero que siga creciendo, evolucionando. Que llegue a ser como Solari o como el Vicho. Depende de él, de que no se ponga límites, que siempre entrene al 100 por ciento. Es muy probable que pueda jugar. Se están poniendo bien Palacios, Castillo, Benegas, que hizo un esfuerzo enorme para jugar. A veces cuando no tienes jugadores que ya han mostrado sus condiciones, hay otros que tienen la oportunidad y ojalá que puedan aprovecharlas. En etapa en que uno está confirmando un equipo”, apunta respecto del primero.

La segunda reflexión es relativa a Joan Cruz. “Es un jugador muy bueno, una de las promesas del club, que tuvo un bajón futbolístico. Esperamos recuperarlo y que pueda ser el jugador que puede ser. Que regrese pronto”, sostiene, en relación a la intención de tenerlo en el plantel.

También abordó la partida de Cristián Zavala. “Zavala, cuando vino, estuve de acuerdo. Tiene muchas condiciones. A veces el jugador no las puede demostrar todas. En esa posición jugó mucho Gabriel Costa, que hizo como 13 o 14 goles. A veces los jóvenes cuando vienen o llegan al club esperan jugar todos los partidos y a veces hay que lucharla mucho. No solo pasó con Zavala. No tienen la paciencia para seguir luchando, como lo hicieron Solari y el Vicho Pizarro. Empezaron de abajo. Al Vicho lo llevamos 18 o 19 veces como número 19 o 20 de las concentraciones. Son ejemplos que tienen que tomar. A veces, los chicos están muy equivocados. El lugar en el equipo hay que ganárselo día a día, con el esfuerzo. A los que prefieren irse les deseo suerte, les deseo lo mejor”, expresó.

De los refuerzos, como Fabián Castillo y Carlos Palacios anunció que los insertará paulatinamente en el equipo, dependiendo de la adaptación y del nivel físico en que estén. “Estamos haciendo un trabajo progresivo. Si entran en el segundo tiempo, ya no se regulan. Vamos a ir despacio, para que sientan seguridad”, concluye.