La secreta movida de la U para levantarle Joan Cruz a Colo Colo

Joan Cruz está en Colombia con la selección Sub 20 que busca un cupo en el Mundial de Indonesia. Teóricamente, es uno de los que debe cargar la responsabilidad de guiar al equipo de Patricio Ormazábal para conseguir el objetivo. En la práctica, en todo caso, su aporte ha sido más bien discreto. Si bien ha dejado algunos chispazos de su talento, uno de los cuales se viralizó rápidamente en las redes sociales, lo cierto es que no ha tenido toda la presencia que se espera de uno de los jugadores mejor dotados técnicamente de la generación. Suma participación en tres encuentros (ante Ecuador, Uruguay y Bolivia). En ninguno ha sido titular. Para colmo, se perderá el decisivo duelo ante Venezuela. Frente a los altiplánicos recibió la segunda amonestación.

El mediocampista dilapida una gran ocasión para adquirir la continuidad que Gustavo Quinteros le ha negado sistemáticamente, pese a que la necesidad de un volante de sus características parece evidente en Colo Colo. Hay dos explicaciones. La primera es que al estratega no le gusta la función. La segunda, que tampoco ha quedado conforme con el rendimiento que ha mostrado Cruz las veces que ha sido requerido. En el último torneo, en todo caso, sumó apenas nueve minutos, en el partido frente a Ñublense, del 31 de mayo. Muy poco como para poner en evidencia sus condiciones. Otros 46 minutos en la Copa Chile, frente a Temuco, completan el exiguo registro.

Aparece la U

Aún así, Cruz es objeto de deseo. De hecho, Universidad de Chile se fijó seriamente en él, al punto de que quiso reclutarlo como uno de los refuerzos para esta temporada. La inestabilidad futbolística del mediocampista en el Cacique derivó en una duda de naturaleza contractual: si efectivamente se habían cumplido las condiciones para que el contrato con los albos se extendiera automáticamente. Mientras la sospecha estuvo en el aire, los laicos se acercaron a AIM, la empresa que rige los destinos del jugador, para sondear la posibilidad de llevarlo a La Cisterna.

La propuesta era, desde los puntos de vista deportivo y económico, interesante. Sin embargo, a través de sus representantes, el mediocampista ofensivo declinó de aceptarla. La razón estaba a la mano: como un usuario recurrente de las redes sociales, Cruz había sido testigo de la forma en que reaccionaron los hinchas con la partida de Matías Zaldivia desde Colo Colo a la U. El razonamiento incluye a los fanáticos de ambas escuadras. Los albos fustigaron duramente al zaguero central, acusándolo de traición y hasta borrando todo vestigio de su paso por el club de sus camisetas. Los azules llegaron a realizar manifestaciones de rechazo por el arribo del defensor, que contenían duras amenazas, sobre todo, para la dirigencia de Azul Azul.

Ciertamente, Cruz no ha alcanzado ni de lejos el protagonismo que sí tuvo el trasandino en Macul, pero internamente advirtió que no estaba dispuesto a asumir el costo de dar un paso que resultaría, de por sí, controvertido. Los fanáticos albos siguen respaldándolo y depositándole su confianza. Lo hacen permanentemente, a través de mensajes en las plataformas informáticas. El volante no les quiso fallar.

Dos caminos

En Colo Colo son categóricos. “Sigue siendo jugador nuestro”, afirman en Macul, a propósito de la interpretación de la cláusula que extiende el contrato automáticamente. “Hay jugadores que tienen contrato con una cláusula por citaciones. Él ya está renovado por esa cláusula y tiene un año más de contrato, pero no es nuestra idea renovarlos así”, declaró el gerente deportivo a El Deportivo, en agosto de 2022. La disposición, en todo caso, es llegar hasta los tribunales, si fuese necesario, para defender esa consideración, que afecta directamente al patrimonio del club.

Pese a su escasa figuración en el primer equipo albo, la presencia en las selecciones juveniles le ha dado vitrina al mediocampista creativo. De hecho, hace un tiempo, el Flamengo presentó una propuesta por una cesión, que fue desestimada. Aún se apostaba por la explosión del jugador y el consiguiente beneficio de llegar a considerarlo como una opción para Quinteros.

Ahora, se espera otra cosa. La firma que representa a Cruz le anunció a Blanco y Negro que está preparando una propuesta para llevarlo al extranjero. En Macul asumieron el compromiso de analizar una propuesta formal que, naturalmente, debe resultarles conveniente a ambas partes.