El complejo presente de Joan Cruz, la gran promesa de Colo Colo que puede quedar libre a fin de año

De ser uno de los juveniles con mayor proyección en el primer equipo la temporada pasada a ser prácticamente ignorado en esta. Así cambió de un año a otro la realidad de Joan Cruz, el talentoso jugador que podría partir de Colo Colo como jugador libre a fin de año si no logra renovar su vínculo. Si bien en el club confían en que llegarán a un acuerdo, la poca continuidad que ha tenido ponen en un signo de interrogación esta posibilidad.

Sin ir más lejos, en la temporada pasada, el oriundo de la Villa Jaime Eyzaguirre de Macul, participó en 18 partidos del Torneo Nacional, sumando 684 minutos, con dos asistencias. Una en el Superclásico ante Universidad de Chile y otra frente a Universidad Católica en el Estadio Monumental. Además, anotó uno de los tantos contra Everton que le dieron la Copa Chile al Cacique. No obstante, ese auspicioso momento quedó atrás, ya que este año apenas ha actuado nueve minutos en el Torneo Nacional, siendo citado en solo tres de los 17 partidos posibles y 46 minutos en la Copa Chile.

Ya en marzo la tendencia de que no iba a jugar comenzaba a marcarse y en mayo, Gustavo Quinteros explicaba las razones por las que se había rezagado. “A Joan lo estamos recuperando, viene de una lesión que le hizo perder terreno, lo hicimos jugar en la Sub 21, donde anduvo bien, pero puede andar mejor. Lo trajimos para motivarlo, en cualquier momento lo empezamos a utilizar, por eso era importante que viaje”, decía el DT en la víspera del duelo ante Alianza en Lima, por la Libertadores.

Dos meses después de aquella promesa no es mucho más lo que ha sumado Cruz. Además, ha sido parte de los microciclos en la Selección Sub 20, donde también ha ido perdiendo terreno ante los azules Darío Osorio y Lucas Assadi. Sin embargo, se las arregló para deslumbrar ayer con un golazo en el segundo amistoso frente a la selección peruana en Lima.

Asimismo en el Monumental ven con preocupación las pocas opciones que tienen los jugadores jóvenes para competir. “Los chicos de su edad quedan en medio de este proceso de formación, porque salvo la Sub 20 que no tiene el nivel de una Primera División, no tienen dónde competir. Y como entrenan con el primer equipo, ahí se juzgan los rendimientos y hay otros que están mejor que él. Entonces, la maduración llega mucho más tarde que en otras ligas”, comentaban hace un tiempo desde Macul, para argumentar su salida de la estelaridad.

Paralelamente, el gerente deportivo Daniel Morón ha llevado las conversaciones con AIM, la empresa que maneja la carrera del talento de 19 años. Desde el verano se han sucedido los intercambios, pero hasta ahora no se concreta el acuerdo. Asimismo, el hecho de que el creativo devenido en puntero izquierdo esté casi en el congelador es visto por sus agentes con bastante preocupación, pues ese constante relegamiento le baja los bonos.

De todas maneras, la intención del Cacique es retenerlo, tomando en cuenta que si se va libre, puede ser vendido a otros mercados tras el Sudamericano Sub 20 de Colombia, en enero próximo, y ahí el cuadro popular se quedaría con la manos vacías, tal como sucedió con otros casos emblemáticos en el pasado. Las conversaciones siguen en marcha y el zurdo intentará convencer a Gustavo Quinteros para que lo vuelva a tomar en cuenta.