Mauricio Pellegrino golpea la mesa: Nicolás Guerra asoma como la primera víctima de la U

“Estamos tristes, perder nunca es lindo. Veníamos con harta ilusión, porque se trabajó harto, pero yo me quedó con el esfuerzo que hizo el plantel”. Las palabras pertenecen al presidente de Azul Azul, Michael Clark, y fueron pronunciadas inmediatamente después de la dolorosa derrota de la U ante Huachipato, el lunes pasado, en la primera fecha del Torneo Nacional.

Sin embargo, no todos piensan lo mismo en el Centro Deportivo Azul. El director técnico de los estudiantiles, Mauricio Pellegrino, no quedó conforme con el “esfuerzo”. El argentino esperaba competir y no solo participar, pero más disconforme aún se mostró cuando se dio cuenta que los fantasmas de años anteriores aún rondaban en el vestuario de los universitarios. “El equipo entró nervioso por la situación y hemos luchado más que lo que hemos jugado”, lanzó, molesto.

Por lo mismo, y aunque falta un entrenamiento para preparar el duelo de este sábado ante Unión Española, (18 horas, estadio Elías Figueroa), el transandino ya piensa en, al menos, un cambio en la oncena que presentó ante los acereros, en el Santa Laura.

Por ahora, todo indica que su primera “víctima” será Nicolás Guerra, el delantero que regresó a la entidad estudiantil este año, pero que ahora saldrá de la formación estelar para darle paso a Cristián Palacios. El Chorri ha respondido cada vez que lo ha requerido y su potencia física es mayor a la del canterano, por lo que puede ir al choque de manera más eficaz contra los centrales rivales.

Claro que esa no será la única variante que Pellegrino podrá presentar en Valparaíso, pues en el mediocampo también tiene sus dudas con el desempeño de Luis Felipe Gallegos. El volante no logró su cometido en el duelo con los de la región del Bío Bío y probablemente será reemplazado por Israel Poblete. Otro que vuelve a la zona de corte es Emmanuel Ojeda, quién ya cumplió con la fecha de suspensión, por lo que puede dejar en la banca a Mauricio Morales.

El resto del equipo no debiese variar mucho y otra vez el joven Renato Huerta se adueñará de la banda derecha del ataque. “Sentimos que el resultado pudo haber sido de otra forma, pero ya evaluamos el partido y estamos concentrados en el duelo con Unión Española el sábado. Estamos muy fuertes y unidos, preparándonos de buena forma, sentimos que podemos dar más”, señaló la nueva joya de la U.

Además, confesó que pese al 1-3 en contra, quedó feliz con su debut en el primer equipo. “Estoy muy contento por ese sueño que tenía de debutar en liga, con un estadio lleno, fue una muy linda experiencia. Me hubiera gustado con otro resultado, pero ya estamos trabajando para ganar”, concluyó.