El misterioso caso de Joan Cruz, la joven promesa de Colo Colo que aún no debuta en el Torneo 2022

¿Qué pasa con Joan Cruz? Es la pregunta que se hacen los hinchas de Colo Colo. El promisorio volante creativo fue una de las figuras emergentes de los albos en la temporada pasada. Cada vez que ingresó aportó frescura y desequilibrio. De hecho, su partido de la segunda rueda frente a Universidad Católica en el Monumental fue una de sus mejores actuaciones junto con la final de la Copa Chile ante Everton, donde incluso anotó un gol. Sin embargo, cuando se pensaba que este año tendría mayor protagonismo, ha ocurrido todo lo contrario.

El jugador de 18 años en lo que va de 2022 solo fue citado para la final de la Supercopa ante la UC y frente a La Serena, en la segunda fecha. En ambos duelos no ingresó a la cancha. En el resto, ni siquiera fue a la banca, en una particular decisión de Gustavo Quinteros, pensando en que el equipo ha tenido algunos problemas en la creación ni tampoco se ha visto bien atacando por la banda izquierda, que justamente son las dos zonas donde se ha desempeñado el canterano.

“Fue elegido otro jugador en su lugar, como (Carlo) Villanueva, que tiene características de generar. A veces hay que elegir entre jugadores de características similares, y hoy estamos dando la posibilidad a Villanueva”, explicó el DT albo hace un par de semanas para justificar la ausencia del oriundo de Macul.

Luego de quedar marginado del encuentro frente a Huachipato en Talcahuano, Cruz se puso “en modo Alexis” y publicó la imagen de un león pensativo en Instagram, lo que dio pie a una serie de especulaciones con respecto a su situación en el plantel.

Pero más allá de la natural molestia que esta situación le pueda causar a la joven promesa, en el Monumental cuentan que su marginación no tiene que ver con alguna situación extrafutbolística, sino que responde a su nivel en los entrenamientos, donde la alta competencia interna lo tiene fuera de las convocatorias y tampoco está marcando diferencias, a pesar de sus cualidades. Eso sí, antes del Superclásico fue descartado por razones médicas, según explicó el DT.

El análisis que hacen en el reducto del Cacique radica en que el hábil volante sufre las consecuencias del sistema formativo del fútbol chileno, que atentan directamente contra su maduración. “Los chicos de su edad quedan en medio de este proceso de formación, porque salvo la Sub 20 que no tiene el nivel de una Primera División, no tienen dónde competir. Y como entrenan con el primer equipo, ahí se juzgan los rendimientos y hay otros que están mejor que él. Entonces, la maduración llega mucho más tardes que en otras ligas”, comentan desde Avenida Marathon. Tampoco en Chile existe un Torneo de Reservas como en Argentina, que ayude a acelerar esta etapa. A ello se suma que ha sido permanentemente citado a los microciclos de la selección Sub 20, lo que provoca que casi no entrene con sus compañeros.

En ese contexto, en el cuerpo técnico entienden que solo le queda seguir trabajando y madurando ciertos aspectos para recuperar el protagonismo que le dio su irrupción. Más encima, en las últimas dos semanas no pudo ser convocado por problemas físicos.

Negocia su renovación

Otro tema que mantiene ocupados tanto a Colo Colo como a AIM, su empresa de representación, es la renovación de Joan Cruz. El jugador termina contrato en noviembre y ya hay conversaciones para estirar el vínculo. Sin embargo, el diálogo no se vislumbra tan simple y está el precedente fresco de la negociación por Vicente Pizarro, quien terminó asegurando su continuidad en condiciones muy ventajosas.

Para la semana pasada, al regreso de las vacaciones del gerente deportivo Daniel Morón, se había planificado una reunión con los empresarios que manejan la carrera de la promesa alba para intentar llegar a un acercamiento y sellar la renovación. Sin embargo, esta aún no se ha podido concretar, ya que están a la espera de la confirmación de Arturo Jiménez, uno de los agentes del oriundo de la Villa Jaime Eyzaguirre, para poder iniciar las conversaciones.

Los próximos días serán fundamentales para ver la evolución futbolística de Cruz y cómo paralelamente avanzan las conversaciones para cerrar su permanencia en su club de toda la vida.