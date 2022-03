El Inter se molesta con Vidal y lo multa por coquetear con el Flamengo

En el Inter de Milán están molestos con Arturo Vidal. A los nerazzurri no le gustó para nada que el Rey brindara una entrevista a TNT Sports en la que coqueteó, una vez más, con el Flamengo brasileño, manifestando su deseo de fichar ahí en un futuro, en un diálogo en el que, además, compartió su anhelo de dirigir algún día a la selección chilena y descartó que el Mundial de Qatar 2022 sea su última opción de jugar una cita planetaria.

Desde el conjunto italiano tomaron medidas con el chileno por sus declaraciones. Según manifestó el periodista Gianluca Di Marzio, de Sky Sports, el equipo lombardo multó al jugador por expresar su anhelo de fichar por el Mengao, en una conversación que no fue notificada al club por parte del mediocampista.

Vidal ya ha manifestado antes su intención de llegar al equipo de Río de Janeiro. Y esta vez, en conversación con el medio nacional, no fue la excepción. “Me gusta mucho, les tengo mucho cariño. La camiseta que tengo me la regaló el presidente. Eso me llenó el corazón. Tengo el sueño de jugar allá, no lo puedo negar. Cuando se dé, iré para allá. Ojalá sea pronto, si el entrenador o los dirigentes me quieren, habrá un acercamiento y yo haré todo lo posible para llegar”, dijo el mediocampista a la señal televisiva.

El formado futbolísticamente en Colo Colo le abrió la puerta a poner fin a su etapa en el Viejo Continente. “El capítulo de Europa se puede cerrar. No sé si es el momento, pero si se da, mi objetivo es muy claro: ganar todo con Flamengo, pelear la Libertadores, que es un sueño porque es como la Champions en Europa. Si voy, es para seguir peleando y ser un jugador importante”, expresó.

En la misma instancia, el oriundo de San Joaquín aprovechó de enviarlo un recado a su entrenador Simone Inzaghi, al revelar los motivos que lo llevaron a teñirse el cabello. Otra acción que no cayó bien en el club. “Para cambiar un poco, para ver si el entrenador me veía más con este pelo porque ya en los entrenamientos y en los partidos no me estaba viendo mucho así me lo quise cambiar un poco. Lo importante es que me vio todo el mundo jugar contra el Liverpool y eso no me lo va a quitar nadie”, aseveró.

Aunque Vidal es uno de los que siempre ingresa en el actual campeón de la Serie A, su destino parece estar cada vez más lejos de Italia. Más aún luego de la molestia que causó en el Inter por brindar la entrevista sin autorización y hacer un guiño a Brasil. Su contrato vence a mediados de 2022 y no sería sorpresa verlo fichar por el Flamengo. ¿La era del Rey en Europa se acerca su fin?