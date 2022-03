Arturo Vidal mira más allá de Qatar 2022: “No creo que esta sea la última opción de ir a un Mundial”

Se acerca el cierre de las Eliminatorias y el final sigue siendo incierto. Quizás por eso Arturo Vidal guarda mesura en sus palabras, a diferencia de otras veces. Tiene confianza en el equipo, pero no se precipita en sus eventuales decisiones. Así lo deja en claro en su conversación con TNT Sports. “Seguiré luchando hasta que me dé. Hasta que me digan que ya no puedo estar en la selección”, dice.

El volante se ha caracterizado por ser un tipo ganador incluso en su manera de expresarse. A veces le sale bien, en otras no. En el camino a Rusia 2018 era tal la confianza que tenía en el equipo, que aseguró que aquel sería su último campeonato con la Selección Chilena.

No participar caló hondo y cambió esos planes. Por eso hoy, cuatro años después, afirma que Qatar 2022 no es su última cita planetaria. “No creo que esta sea la última opción de ir a un Mundial”, declaró, agregando que “si no vamos, igual seguiré en la selección”.

El futbolista del Inter, a diferencia de 2017, si se pone en un posible escenario de no clasificación. “No dejaré el equipo, uno no puede abandonar el barco cuando las cosas están mal”, sostiene

Hasta que le quiten el puesto

Hace un mes se cumplieron quince años del debut de Arturo Vidal en la selección adulta. Fue el 15 de febrero de 2007, en un amistoso ante Venezuela. El entonces defensa de Colo Colo tenía 19 años. De ahí en más, ha disputado 131 encuentros con la casaca roja y a sus 34 siente que tiene para rato.

“Me veo jugando hasta que llegue un joven que se gane el puesto, que entre a la cancha y represente bien al país”, asegura.

El 8 de la Generación Dorada se ve compitiendo por varios años más en el Equipo de Todos, eso está claro, sin embargo, apunta que si llega un futbolista novel con un nivel superlativo, él está dispuesto a ceder la posta: “No tengo ningún problema”.

La Selección Chilena buscará meterse en la cita planetaria en la compleja última fecha de las clasificatorias. Primero visita a Brasil y luego recibe a Uruguay. Arturo Vidal dirá presente en los encuentros, tras cumplir el castigo que lo privó de estar ante Argentina y Bolivia.