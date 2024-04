“La Joya de la Roja”: el guiño de la Copa América a Darío Osorio que se toma las redes sociales

No hay dudas que Darío Osorio llegará en su mejor momento a la Copa América 2024 que se disputa en Estados Unidos. El ex canterano de la U, ha crecido futbolística y físicamente en el Midtjylland de Dinamarca, logrando ganarse un puesto dentro del once de la Roja.

Tan evidente ha sido el alza del oriundo de Hijuelas que para este 2024 fue seleccionado dentro de los 100 futbolistas que compiten por el Golden Boy, premio que se entrega al mejor jugador menor de 21 años del Viejo Continente. Junto a él, están nombres estelares como el de Lamine Yamal, Alejandro Garnacho, Joao Neves y Warren Zaire-Emery.

Todo aquello, potenciando además por su golazo ante Francia en Marsella, provoca que Osorio comience a encaminarse como un referente de la selección chilena para este y los próximos procesos. Algo que la misma Copa América destacó.

Las redes sociales oficiales del torneo postearon una fotografía del jugador de 20 años con el mensaje “la joya de la Roja”. Prueba absoluta de que los ojos del continente estarán puestos en la prometedora estrella del país, quien sin dudas recibirá ofertas una vez concluida su participación el en torneo.

Sin ir más lejos, medios franceses vienen informado desde hace unas semanas que el nacional está siendo sondeado por el Mónaco de Guillermo Maripán y por el Olympique de Marsella, ex escuadra de Alexis Sánchez.

Pero no solo desde Francia lo siguen, ya que medios del Viejo Continente incluso han afirmado que clubes como el Chelsea, West Ham, Stuttgart, Wolfsburg y Ajax han llevado a emisarios a seguir los partidos del Midtjylland.