La drástica decisión que tomó la esposa de Dani Alves tras las nuevas pruebas que culpan al brasileño

Los días para Dani Alves siguen sumando problemas. En esta ocasión, se ve envuelta su mujer, Joana Sanz, quien pese a defender en primera instancia al lateral del Scratch, en las últimas horas ha cambiado su postura y, de paso, ha tomado medidas para que no la vinculen en la polémica. ¿La última? Borró todas las fotografías que tenía en su redes sociales junto al brasileño. En la red social destacaba por los diferentes momentos que había compartido la modelo con el jugador desde 2016 hasta la fecha.

La situación se vuelve noticiosa, dado que hace un par de días la modelo defendía al lateral por medio de una historia de Instagram. En aquella publicación, se daba a conocer una fotografía con sus manos entrelazadas y un mensaje que decía “juntos”, aludiendo a que la canaria seguiría apoyando al ex Pumas.

Así es, los 883.000 seguidores en Instagram de la modelo Joana Sanz, mujer de Dani Alves, acaban de ser testigos de cómo la joven ha decidido borrar todo rastro de sus fotos en común. Una cuenta donde ahora quedan solo instantáneas junto a su recién fallecida madre y recuerdos de sus viajes, mascotas y compromisos aludidos al modelaje.

El exjugador del FC Barcelona se encuentra en prisión y su estancia allí va para largo. Es más, hoy ya registra su sexta noche en la cárcel y todo parece indicar que la situación no da un revés a su favor.

La actual esposa del brasilero también aprovechó su red social para publicar un vídeo en sus historias de Instagram. En la oportunidad expresa palabras de gratitud por las personas que la han acompañado y mandado mensajes de aliento desde la acusación a Dani Alves.

En el video, la modelo manifiesta que “Hago este vídeo para que me vean, sé que hay mucha gente que está muy preocupada, ahora tengo un momento de calma dentro de la tempestad que tengo encima. Me llegan unas palabras hermosas y llenas de cariño. Os estoy leyendo y me reconforta mucho”, sentenció la modelo tras eliminar las fotografías.

Si bien, se da por hecho el paso al costado de su mujer, los familiares no lo abandonan. Así es el caso de su hermano, Nery Alves, quien describe que a su familiar lo han enjuiciado de mala manera con tal de manchar su carrera. “Mi hermano cayó en una trampa. Mi familia no se va a rendir. Mi hermano tiene una carrera intachable en todo el mundo y este lío en el que se le ha metido está hundiendo su carrera”, declaró Nery a los medios españoles.

Caso Dani Alves

Un duro presente. Dani Alves ya registra seis noches en una de las prisiones de Barcelona luego de ser acusado de agredir sexualmente a una joven en la madrugada del 30 de diciembre, suceso que se habría propiciado en los baños de una discoteca de la Ciudad Condal.

Frente al hecho, todos los indicios apuntan a que el brasileño no tendría un pronto abandono del recinto penitenciario, ya que las pruebas siguen siendo calificadoras en su contra y las distintas versiones expuestas por este mismo, tampoco le favorecen. Por ende, su estancia en prisión parece que va a prolongarse durante un largo tiempo.