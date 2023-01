Manuel Pellegrini no esconde su preocupación por el mal arranque del Betis: “Llevamos diez u once goles menos que el año pasado”

El Real Betis de Manuel Pellegrini ha vivido un dificultoso mes de enero. Fueron eliminados de dos competiciones locales: Copa del Rey, y Supercopa de España; y en La Liga se alejaron de los puestos de Champions League. Ante esta situación, el estratega chileno entregó declaraciones en la antesala del duelo que los enfrentará contra el Getafe durante este sábado.

Inicialmente, el Ingeniero se refirió a la evidente falta de gol del conjunto verdiblanco: “Hemos mejorado mucho defensivamente, pero llevamos diez u once goles menos que el año pasado. La falta de gol en Real Betis es una evidencia”. De hecho, el equipo actualmente ha marcado solo 19 goles en 17 partidos disputados de La Liga. Adicionalmente, agregó que: “En ese aspecto no creo que sea un problema futbolístico, pero es un problema que tratamos de seguir abarcando”.

Frente a esta problemática, el técnico también abordó las eliminaciones frente al Barcelona por la Supercopa; y el Osasuna en la Copa del Rey. Ambos resultados fueron empates 2-2 que se definieron a través de los lanzamientos penales, donde el conjunto sevillano no logró imponerse. Al respecto, Pellegrini expresó: “Seguimos haciendo oportunidades, en Supercopa, hemos quedado eliminados pero con una gran actuación de Ter Stegen (portero del Barcelona). Tuvimos ante Osasuna ocasiones que no concretamos. Falta mejorar el último tercio para finiquitar”.

Posteriormente, el DT agregó que: “Hemos acusado que no estamos tan acertados en los metros finales, pues antes de dos ocasiones hacíamos dos goles y ahora a lo mejor creamos ocho y no marcamos”.

Más adelante, el entrenador de los béticos se refirió a la situación de fichajes del club. Ante esta temática, fue firme y enfático: “El Betis no está en el mercado para andar comprando jugadores porque la situación económica no lo permite y no hay cupo para ello. Si llega a salir alguno, veremos si es necesario reemplazar”.

Además, negó tener conocimiento acerca de posibles incorporaciones o bajas en el conjunto del Benito Villamarín: “Que yo sepa, son todo rumores. Leí por lo menos cinco o seis que salen, no sé de dónde van a salir, y otros cinco o seis que llegan, yo no sé de ninguno que vaya a salir ni de ninguno que vaya a llegar”.

Finalmente, el exentrenador de Universidad de Chile se refirió a su rival de mañana, el Getafe. “Es un buen equipo, con buenos jugadores y un técnico que mantuvo bien el año pasado al equipo”. Además, agregó que el encuentro será dificultoso para los verdiblancos: “No va ser un partido fácil. Ir de jugar de visitante contra equipos de abajo en la tabla que se juegan los tres puntos es complicado”.

“Considero siempre importante ganar todos los partidos. En la Liga en los últimos partidos ganamos, empatamos y hemos perdido. No creo que la dinámica del equipo sea mala. Intentamos mejorar y que ojalá podamos retomar senda del triunfo ganando fuera contra el Getafe”, sentenció el Ingeniero.

El Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo se encuentra actualmente en la sexta posición de La Liga, con 28 puntos, a solo tres unidades del cuarto lugar, el cual otorga un cupo a la Champions League. Se medirán este sábado ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez a las 17:00.