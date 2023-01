Manuel Pellegrini lamenta la mala racha del Betis: “Tenemos que reencontrarnos con nuestro fútbol”

Manuel Pellegrini y el Real Betis están lejos de su mejor momento. El equipo vertical, profundo y aceitado no termina de convencer en este tramo de la temporada. Durante la presente jornada, los béticos cayeron por la cuenta mínima en su visita al Espanyol y cedieron puntos claves para el único objetivo que queda tras caer en la Supercopa y en la Copa del Rey: clasificar a la Champions League del próximo año.

En esa línea, Pellegrini se refirió a la derrota ante los catalanes y lamentó las dos eliminaciones que sufrió su escuadra en la semana. “Vamos a ordenar un poco los conceptos. No hemos perdido dos títulos esta semana, hemos perdido la posibilidad de seguir disputando la opción de llegar a un título. Faltan todavía los cuartos de la Copa, las semifinales, la final, queda mucho, y en la Supercopa hicimos un buen partido contra el Barcelona y todavía faltaba la final. No hemos perdido los títulos, el equipo mantiene una línea futbolística”.

“Lo que sí hemos perdido es el gol, creo que tenemos menos gol que en otras temporadas y tenemos que tratar de encontrarlo rápidamente. Bache no hay ninguno, no hay que perder ni las expectativas, ni la realidad ni la ambición. Hay que tenerlas siempre, seguir progresando. Seguimos en LaLiga en la parte media alta de la tabla, queda más de una vuelta completa. Nos hubiera gustado muchísimo clasificarnos en esas dos competiciones y ganar hoy, pero no siempre se puede”, complementó el estratega nacional.

Semana en cero

El Ingeniero aseguró que fue una semana compleja, sobre todo teniendo en cuenta el cansancio que provoca jugar dos prórrogas consecutivas de 120 minutos: “Fue una semana complicada, al tener dos derrotas en dos partidos con 120 minutos y en dos competiciones distintas. Anímica y físicamente afecta, pero no es una excusa, tuvimos el primer tiempo para haberlo ganado, desgraciadamente no se dio. Hay que pasar rápido este bache y tratar de retomar la puntuación en LaLiga”.

Pellegrini en la derrota del Betis por penales ante el Barcelona, en la semifinal de la Supercopa de España. Foto: REUTERS/Ahmed Yosri.

Por otra parte, el técnico valoró el debut de Abner Vinícius, lateral brasileño de 22 años que llegó proveniente del Atlético Paranense hace menos de una semana: “Es un jugador que se tiene que adaptar a LaLiga. Hizo un muy buen partido defensivamente, ofensivamente tiene que aportarnos más todavía. Ojalá que vaya progresando partido tras partido”.

Finalmente, Pellegrini aseguró que el Betis debe volver a hacer el juego que los caracterizó durante la temporada pasada y subsanar las falencias que están teniendo de cara al arco: “Tenemos que reencontrarnos con nuestro fútbol en el sentido de que estamos marcando menos goles que en temporadas anteriores”.

“Tenemos posesión, tenemos dominio, pero hay que tener más precisión en los metros finales para poder convertir en gol esas ocasiones. En todo caso todavía no ha terminado la primera vuelta, tenemos un buen puntaje hay que seguir peleando y no perder la expectativa y la realidad”, sentenció.