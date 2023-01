Las razones que dejaron a Lucas Assadi en la banca en el estreno de la Roja Sub 20

La selección chilena Sub 20 comenzó ayer su participación en el Sudamericano de la a categoría que se disputa en Colombia. Lo hizo con un empate 1-1 contra la selección de Ecuador y pudo llevarse un premio mayor, pues los árbitros no validaron un gol que habría significado la apertura de la cuenta.

En este duelo también llamó la atención que el volante de universidad de Chile Luas Assadi, quien venía realizando una buena actuación junto a los laicos se quedara en el banco de suplentes. Claro que igual sumó minutos tras ingresar en los 58′ en reemplazo de Gabriel Norambuena.

Tras el duelo el técnico Patricio Ormazábal explicó las razones que consideró para apartarlo del once titular.

“Jeison Fuentealba es un jugador mixto y Maturana también. Fuimos con tres delanteros. Fuimos un equipo con mucho orden, con mucha intensidad. Habíamos jugado con Ecuador y sabíamos que si no emparejábamos en la parte de la intensidad nos pasaban por arriba”, comentó en diálogo con radio ADN.

Sobre el jugador azul, comentó que “el primer tiempo tuvimos cuatro o cinco ocasiones claras. Siempre estuvimos presionando, el equipo fue muy corto, entonces por eso tomamos la decisión. Generalmente, el equipo ha jugado con el 4-3-3 y también con 4-3-2-1 y luego veremos que es lo mejor ante Uruguay”, explicó.

De todas maneras, el análisis del técnico fue positivo. “Me quedo con una sensación de tranquilidad porque competimos. Era lo que habíamos hablado con los jugadores, que teníamos que entregar todo en cada partido para pelear. En ese sentido, me quedo tranquilo. Si analizamos por las jugadas que tuvimos, pudimos marcar la diferencia en el primer tiempo, pero esto es fútbol. En la primera llegada, ellos igualaron y en el segundo tiempo se equilibró todo. Esto es así”.

En cuanto al tanto que no fue cobrado a favor de la Roja, indicó que “me dijeron que hubo una pelota que creo que fue gol y parece que sí. Me dijeron después del partido. Me quedo tranquilo con el rendimiento de los jugadores, da aire y nos deja claro que se puede”.

Ahora la selección chilena Sub 20 debe prepararse para su próximo desafío en el Sudamericano. Este domingo se miden contra Uruguay (20.30 horas de Chile) en el que será el debut de la Celeste en el campeonato, debido a que en la primera jornada quedó libre.