Increíble: el gol de Chile ante Ecuador que el árbitro no cobró en el Sudamericano Sub 20

Todavía no llegaban a los 10 minutos. Chile y Ecuador intentaban sacarse los nervios del debut en el Sudamericano Sub 20 que entrega cupos al Mundial de Indonesia. El partido no tenía demasiadas emociones, hasta que llegó una de las jugadas más polémicas en lo que va de torneo.

Gabriel Norambuena hizo un gran desborde por la banda izquierda, efectuó un centro atrás para Vicente Conelli, quien remató con potencia; el balón pegó en el palo, picó rápido cerca de la línea y salió. Los futbolistas chilenos levantaban las manos pidiendo el gol y la repetición demostraría que tenían razón: la pelota picó adentro. Era un gol que el juez no validó para el equipo de Patricio Ormazábal.