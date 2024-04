“Va a tener que ponerle el pecho a las balas”: la revolución interna de Roberto Tobar que puso a los árbitros en la mira de los futbolistas

El arbitraje vuelve a ser el centro de los comentarios. Este sábado, Colo Colo venció por la cuenta mínima a Universidad Católica y el cometido de Héctor Jona divide a los protagonistas. En la UC los reclamos venían, incluso, en los días previos al clásico. Fernando Zampedri había alzado la voz. “Es muy fácil para los árbitros sacarle amarilla a Católica. Hay que trabajar más ese tema, corregir, porque están pasando cosas muy graves y nadie dice nada. Todos se callan y vuelven a pasar”, había dicho el capitán estudiantil.

En el partido ante el Cacique las protestas llegaron específicamente por la acción del gol. Cuando inició la jugada que terminó con el cabezazo de Arturo Vidal, había dos pelotas en la cancha. En diálogo con El Deportivo, el exsilbante René de la Rosa, acude al reglamento para explicar la determinación de su colega. “Si el segundo balón no influye en el juego y no influye en los jugadores, el gol es válido. En este caso se jugó rápido y es lícita la jugada. Así que bien sancionado el gol por Jona”, señala.

En Universidad Católica no están conformes. “Fue un arbitraje raro. Reclamamos porque había dos pelotas en el campo, pero bueno, lo dejamos para el análisis de ellos”, señaló Joaquín Torres tras el compromiso. Por otro lado, Fernando Zampedri en esta ocasión se quiso desmarcar de los líos: “Es el criterio de él, ya pasó y ahora hay que levantar la cabeza”, señaló. En días previos, el Toro apuntó directamente a los jueces. “Estamos muy disconformes con el tema arbitral”, inició comentando en su queja. “Espero que la gente que tenga que corregirlo, que empiece a laburar seriamente”, añadió.

“Nosotros, los jugadores, cuando nos equivocamos y hasta cuando no nos equivocamos, somos perjudicados. Cuando el árbitro, con VAR y todo, se equivoca y toma decisiones erróneas, reciben sanciones muy leves. Los sacan un partido y si no, se van al VAR, entonces es muy fácil equivocarse para ellos”, complementó.

Para cerrar, aseguró sentir que a la UC la persiguen. “Condiciona mucho los partidos. Nosotros somos un equipo de hacer cinco o seis faltas por partido y tenemos cinco o seis amarillas. Es muy fácil para los árbitros sacarle amarilla a Católica. Hay que trabajar más ese tema, corregir porque están pasando cosas muy graves y nadie dice nada. Todos se callan y vuelven a pasar. A los periodistas también les pido que hablen de ese tema porque hablan mucho cuando se equivocan los jugadores y no escucho que hablen de los árbitros que también son parte del juego. Ojalá que esto se mejore, que el fútbol chileno mejore en ese sentido”, finalizó el ariete.

Arturo Vidal festeja el gol que le anotó a la UC. Foto: Photosport

Después el atacante bajó el tono, pero no echó pie atrás en lo dicho antes. “No me arrepiento, para nada. Es lo que veía, lo dije nada más, pero fue como para mejorar, nada más. Que no lo tomen a mal, no es para herir a nadie”, sentenció.

Para De la Rosa, quien fuera árbitro de fútbol profesional entre 1998 y 2017, las polémicas constantes son producto de las implementaciones de Roberto Tobar, pero cree que en el largo plazo traerán buenos resultados para el balompié nacional. “Roberto ha tomado decisiones arriesgadas. Ha mandado árbitros que recién están subiendo a Primera División a partidos importantes. Eso antes no se veía”, relata.

En febrero del 2024, Roberto Tobar decidió realizar un barrido para mejorar el nivel de los jueces de cara a la temporada que se está disputando. El exréferi decidió retirar de la actividad a 15 profesionales que no cumplieron con los aspectos básicos para poder seguir activos. Entre ellos destaca Claudio Cevasco.

Para determinar esta renovación de árbitros, Tobar consideró una serie de variantes. El primero de ello es que quienes quedaron fuera no aprobaron las pruebas físicas oficiales durante toda la temporada 2023. En este periodo se realizaron tres pruebas anuales y otras mediciones semanales.

Rene de la Rosa apunta a las decisiones que ha tomado el exárbitro FIFA: “Antiguamente no se hacía eso. Se quemaban etapas. A algunos les costaba dirigir a los equipos grandes. Ahora Roberto se la está jugando y va a tener que ponerle el pecho a las balas, ya que en algún momento se puede equivocar. Pero yo creo que lo ha hecho bien”.

Pese a esto último, reconoce que los reclamos de Zampedri podrían tener asidero, ya que, de acuerdo a lo que ha observado, también cree que contra la UC ha habido cobros equivocados en otros partidos. “Efectivamente con la Católica han existido algunas deficiencias en el arbitraje, algunas malas decisiones. Hay árbitros jóvenes y también otros antiguos, con experiencia, se han equivocado y han afectado directamente a los resultados”, dice.

En el clásico hubo otra acción que fue muy protestada en el cuadro franjeado: un fuera de juego de Tapia que cobró el asistente. La imagen dejó en evidencia que estaba habilitado. Durante el partido, Tiago Nunes le reprochó con fuerza al asistente su equivocación. “Aquí Alejandro Molina dejó jugar, pero efectivamente después de la revisión del VAR, no estaba fuera de juego. Como marcó mal Molina, perfectamente Jona podría haberlo revisado y podría haber tomado otra decisión”, señala René de la Rosa.

Gonzalo Tapia y Fernando de Paul chocan tras una arremetida del atacante. Foto: Photosport

Aun así, cree que la continuación de la jugada no era meritoria de un análisis más exhaustivo. “La verdad no me pareció falta al portero. No me pareció falta de nadie. Pero sí es un error es claro de Alejandro Molina, que es un buen asistente”, añade.

No es nuevo

Para Gastón Castro, exárbitro FIFA, lo hecho por Fernando Zampedri en la antesala del clásico no es nuevo. Al contrario, responde a una vieja costumbre que, según relata, conoce desde cerca. “Hay entrenadores que han sido famosos por eso. Algunos que decían ‘a mi no me preocupa el rival, me preocupa el árbitro’. Eso lo he escuchado. Me tocó vivirlo personalmente. Hay técnicos que tenían políticas de presión y jugadores que lo avalaban”, cuenta a El Deportivo.

“Si los jugadores se sienten perjudicados, me gustaría que hicieran un recuento de cuantas veces se han sentido favorecidos. ¿Por qué cuando me siento favorecido no lo digo? Si Zampedri mandara una carta a Tobar explicándole que está preocupado lo elevaría. La conversación llegaría a otro nivel. Cuando yo fui presidente de la comisión y llegaba gente de clubes yo agradecía, porque mandando recados por la prensa no se puede hablar”, agrega.

Castro explica que no quiere entrar en el detalle del fin de semana, porque debería revisar las jugadas, pero hace hincapié en su visión de que arbitraje perfecto no existe. “Algunos son perjudicados en un partido y favorecidos al siguiente. Pero todo eso es involuntario. Los árbitros entran al campo de juego buscando hacer lo mejor posible, porque eso lo ayuda a escalar. Así como los jugadores quieren llegar a la Selección, los jueces aspiran a llegar a la FIFA. Era lo único que añoraba cuando dirigía. Llegué en 1977 y fue por méritos”, señala.

Quien llegase a ser árbitro en el Mundial de 1982 va más allá y acusa a algunos equipos de excusarse en el accionar de sus colegas. “¿Cómo justifican sus derrotas? Con los árbitros. Todos se van al juez y nadie apunta a los errores de los futbolistas en el campo de juego y en la planificación del entrenador. Es cierto que el árbitro debe pasar desapercibido, pero muchas veces lo hacen protagonistas los mismos jugadores y técnicos. Y los dirigentes también”, dispara.