“Tarjeta roja a la tarjeta azul”: FIFA descarta la opción de las expulsiones temporales en el fútbol profesional

Una de las decisiones más polémicas de los últimos años en el mundo del fútbol vive días claves. Este fin de semana se llevó a cabo la Reunión Anual General de la International Board (IFAB), ente responsable de definir las reglas del fútbol, donde se discutió sobre la implementación de la tarjeta azul. Una forma de amonestación que expulsará a jugadores por un tiempo determinado y no por todo el encuentro.

Una innovación que es desechada por FIFA, quien no quiere saber nada sobre este posible cambio en las reglas del fútbol. A través de su presidente, Gianni Infantino, expusieron su postura en medio de las actividades en Glasgow, Escocia.

“Ese es un tema que para nosotros no existe. De ninguna manera. Seamos claros: es una tarjeta roja a la idea de la tarjeta azul. No se utilizarán tarjetas azules en el nivel de élite. Para nosotros es un tema inexistente y la FIFA está totalmente en contra de las tarjetas azules. No es posible de ninguna manera. Cada propuesta y cada idea tiene que ser tratada con respeto; por supuesto. Pero una vez que la miras...”, mencionó Infantino.

Ahí mismo también se aclaró que FIFA espera que esta tarjeta azul se mantenga como algo de prueba en los niveles más bajos de la disciplina, posicionándose en contra de que pueda aparecer en un torneo profesional regulado por el ente.

Eso sí, este no fue el único punto que se hable durante el fin de semana en la mesa de discusión, ya que la IFAB también tiene en sus planes implementar cambios que ayuden a la tecnología semiautomática del fuera de juego, para agilizar las decisiones de los árbitros en situaciones claves de los encuentros.

Otro tema que se mencionó, y que tampoco recibió interés por parte de FIFA, fue la opción de realizar sustituciones temporales para los jugadores que sufran golpes en la cabeza.

“Como nos preocupamos por la salud de los jugadores, no introduciremos sustitutos temporales para las conmociones cerebrales. La conmoción cerebral es un tema importante para nosotros: hemos invertido mucho dinero, por eso tenemos experiencia en esta área que no teníamos antes. Los médicos dicen que es simplemente imposible en unos minutos determinar si hubo una conmoción cerebral y si la conmoción cerebral es grave o no. Por eso, en caso de sospecha de conmoción cerebral, el jugador debe ser reemplazado”, mencionó Infantino.