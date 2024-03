Dos títulos, millones de dólares y muchos halagos: los meses de ensueño de Joaquín Niemann en la élite del golf mundial

Joaquín Niemann está viviendo un increíble momento en la escena del golf mundial. Prueba de aquello es su reciente título en el LIV Golf de Jeddah que consiguió este fin de semana tras cerrar el torneo con una tarjeta de -17, cuatro impactos menos que sus más cercanos perseguidores, los sudafricanos Louis Oosthuizen y Charl Schwartzel (-13).

Claro que este éxito no es casual. En los últimos meses Joaco ha ido sosteniendo un alto nivel que lo ha tenido como protagonista en varios campeonatos. Acumula tres títulos entre diciembre de 2023 y marzo de este año, logrando estar siete veces dentro del top 5 en los últimos ocho torneos disputados.

A finales de 2023, el chileno se quedó con el quinto lugar del Australian PGA Championship, el primer certamen de la temporada del DP World Tour (ex-European Tour), con una tarjeta de -13 bajo par. La corona se la llevó el local Min Woo Lee, con -20.

En aquella competencia uno de los puntos altos fue un hoyo en uno conseguido en la bandera 4. Niemann celebró saludando y chocando manos con las personas que recalaron en el Royal Queensland Golf Club.

Eso solo sería un aviso de lo que vendría días después. El 3 de diciembre el chileno consiguió imponerse en el Abierto de Australia, transformándose en el primer chileno que conquista una cita del DP World Tour.

Un título que debió pelearse en una definición después de que el japonés Riyuka Hoshino igualara la tarjeta de -14. Este se transformó en el tercer título de Joaquín Niemann como profesional. Antes ya había conquistado dos victorias en el PGA Tour en Greenbier 2019 y el Genesis 2022.

Una semana después el talagantino regresó a Chile para disputar la 93° versión del Abierto de Chile y terminó en el cuarto lugar. En aquella ocasión la gran sorpresa fue Agustín Errázuriz quien terminó celebrando tras acabar con una tarjeta total de -19, cuatro golpes menos que Mito Pereira y cinco menos que Joaquín Niemann.

Luego llegó el turno del Dubai Dessert Classic, donde el golfista nacional cerró su participación en el cuarto puesto de la clasificación, con -10, a solo cuatro golpes del campeón Rory McIlroy, actuación que le permitió sumar nuevos puntos para cumplir con el objetivo de estar presente en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en el Masters de Augusta.

Protagonista del LIV Golf

La temporada 2024 del LIV Golf arrancó con el torneo disputado en Mayakoba. Este torneo puso fin a la mala racha que sostenía Niemann y lo hizo en una infartante definición contra el español Sergio García.

De hecho, no se definió en el primer hoyo que jugaron. Ahí ambos quedaron en los tiros dentro del par, al igual que en el segundo, donde Niemann tuvo la oportunidad de definir con un birdie que no se dio, al quedar muy cerca del orificio tras el cuarto golpe que quedó un tanto corto. En el tercero, ya con muy poca luz, se repitió la historia. El cuarto era la última chance de definir el título en la jornada dominical. Allí, con poquísima visión y apoyados por las pantallas, Niemann logró imponerse y abrochar el trofeo.

“Es realmente increíble. He visto esto en las últimas semanas de trabajo, me he visto a mí mismo en las rondas de práctica concretando ese putt para ganar y es maravilloso”, celebró Joaco en la oportunidad.

“Ustedes vieron mi conducción. Fueron muchos divots, casi impacto mi propio divot. Manejé la pelota de manera hermosa y en este hoyo 18 fui adelante y lo metí. Estaba confiado haciéndolo y estoy listo para ganar más torneos. Quiero ganar majors, pero primero tengo que entrar a ellos”, complementó.

Joaquín Niemann Acumula dos títulos en el LIV Golf en tres fechas disputadas.

Claro que no todo ha sido alegría en el LIV Golf. En el segundo torneo disputado en Las Vegas. Tras un irregular torneo, el talagantino terminó cerrando en el 30° lugar a pesar de que al inicio de la primera ronda aún mantenía opciones de entrar dentro del top 10.

La acción para el chileno continuó en el International Series de Omán en su meta para seguir acumulando puntos para el ranking mundial. En esta competencia el chileno finalizó en la tercera posición a cinco golpes del ganador, el mexicano Carlos Ortiz. Un torneo que le sirvió de preparación para lo que ocurriría este fin de semana.

De vuelta en el LIV Golf, Niemann estiró su leyenda para conquistar el torneo de Jeddah en Arabia Saudita, donde ganó con mucha jerarquía y bastante holgura. El talagantino fue protagonista durante todo el fin de semana. En la primera ronda quedó a un golpe de los líderes, mientras que en la jornada sabatina asaltó la punta con dos golpes de ventaja. Una diferencia que creció este domingo, donde terminó festejo con cuatro impactos de diferencia (-17) sobre su más cercanos perseguidores, los sudafricanos Louis Oosthuizen y Charl Schwartzel (-13).

“Es probablemente mi mejor momento, el mejor que he jugado antes”, dijo Niemann tras su victoria. “Solo quiero que siga en la misma dirección”, añadió.

La prensa, incluso, no dudó en destacar su presente. “Mucho Niemann para Rahm”, tituló AS España. El medio destacó lo realizado por el nacional, indicando que “apenas tuvo competencia”.

Además, entregaron detalles de lo que se viene para Niemann: “El triunfo todavía se le resiste al León de Barrika, principalmente por culpa de un hombre: el chileno Joaquín Niemann, que en Yeda logró este domingo su segunda victoria de la temporada. Con 25 años, ‘Joaco’ demostró nuevamente ser uno de los golfistas más en forma del planeta en estos momentos, lo que le hizo ganarse hace unos días la invitación del Masters de Augusta para estar el próximo mes en el primer major del año”, señalaron.

Marca, en tanto, siguió en la misma línea: “‘JoaKing’ Niemann vuelve a reinar en el LIV con Jon Rahm quinto”, titularon sobre el triunfo del chileno, a quien catalogaron como “el jugador del momento en el panorama mundial del golf”.

The Washington Post, por su parte, también destacó lo realizado por el chileno, quien suma tres triunfos en los últimos tres meses: dos en el LIV y otro en el DP World Tour.

También vaticinaron sobre su futuro próximo, en el que competirá en Augusta. “El Masters le dio a Niemann una invitación basada en su victoria en el Abierto de Australia, junto con otras dos actuaciones entre los cinco primeros en eventos del circuito europeo. La victoria en el Abierto de Australia lo lleva al Abierto Británico y es probable que su desempeño le otorgue un lugar en el Campeonato de la PGA”.

Premios

La evolución de Joaquín Niemann en el aspecto económico también es notable. El año pasado, si solo se tiene en cuenta el LIV, Joaco ganó US$ 7.655.000 en premios, en una temporada donde no logró destacar mayormente.

Ahora, durante 2024, el chileno aseguró 450.000 dólares en el Dubai Desert y otros 91.000 en Omán. A su vez, dentro de las competencias del LIV Golf, aseguró cuatro millones de dólares en Mayakoba, al igual que ahora en Jeddah. También hay que considerar los US$ 160.000 de Las Vegas por su 30° lugar. Es decir, en lo que va de año Niemann ya acumula US$ 8.701.000.