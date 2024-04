Zampedri archiva el lío con los jueces y exculpa a Jona por el gol de Arturo Vidal: “Estuvo bien, es el criterio de él”

El clásico ante Colo Colo iba a ser especial para Fernando Zampedri. Por la naturaleza del duelo y por el contexto que rodeaba al delantero de Universidad Católica, quien justo en la antesala había expuesto sus críticas al arbitraje. “Estamos muy disconformes con el tema arbitral”, había apuntado. “Espero que la gente que tenga que corregirlo, que empiece a laburar seriamente”, lanzó, a modo de desafío a la Comisión de Árbitros, que lidera Roberto Tobar.

La referencia al duelo ante el Cacique, de hecho, fue concreta. “Espero que en este partido, que es tan lindo para la gente, que los árbitros estén alineados con lo que tienen que hacer, que sean correctos, que impartan justicia y que no jueguen para un lado solo”, manifestó.

Evade la polémica

Después del duelo ante los albos, Zampedri mantuvo sus aprensiones al rendimiento referil, aunque no objetó la actuación de Héctor Jona en la jugada que, finalmente, definió el encuentro. “Estuvo bien. Colo Colo hizo el gol, se llevó el partido y ya está. Es el criterio de él (árbitro), ya pasó y ahora hay que levantar la cabeza”, sintetizó, sin entrar en cuestionamientos. Los cruzados reclamaron que había dos balones en el campo de juego. Las reglas sentencian que un gol debe ser invalidado en esa circunstancia si el segundo implemento interfiere en la jugada.

“Sacaron ventaja de una jugada rápida, consiguieron el gol y no hicieron mucho más. Nosotros quisimos intentar, tuvimos varias aproximaciones, no las supimos aprovechar y se llevaron el triunfo”, resumió respecto del desarrollo del duelo, otra vez con una alusión a la acción que terminó en la conquista de Arturo Vidal.

El ariete procuró mantenerse firme en la apreciación que había manifestado en la antesala del duelo que se disputó en el estadio Santa Laura, aunque, finalmente, terminó atenuándola. “No me arrepiento, para nada. Es lo que veía, lo dije nada más, pero fue como para mejorar, nada más”, expresó. Y dejó una conclusión respecto de su real intención al formular las críticas. “Que no lo tomen a mal, no es para herir a nadie”, sentenció.

Zampedri, en un duelo aéreo con Amor (Foto: Photosport)

Respecto de la caída ante el Cacique, el delantero reconoció la incapacidad cruzada para encontrar caminos más claros hacia el gol. “Fue un partido trabado. Ellos tuvieron una situación de gol, donde jugaron un lateral rápido y convirtieron. Nosotros buscamos de varias formas, tuvimos aproximaciones, pero no pudimos marcar”, explicó.