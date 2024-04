El doble dardo de Johnny Herrera por el arbitraje: “Colo Colo se ha visto beneficiado, entonces Zampedri se está poniendo el parche antes de...”

El jueves, Fernando Zampedri se lanzó con todo en contra del arbitraje. Justo en la antesala del clásico ante Colo Colo, el goleador de Universidad Católica criticó frontalmente el nivel referil. “Estamos muy disconformes con el tema arbitral”, afirmó. “Espero que la gente que tenga que corregirlo, que empiece a laburar seriamente”, añadió, a modo de desafío, a la Comisión de Árbitros, la instancia que preside Roberto Tobar.

El transandino, quien aspira a convertirse en goleador histórico de los cruzados, se quejó, incluso, por la falta de castigos. “Las sanciones tienen que ser mucho más duras. Nosotros, cuando nos equivocamos, las sanciones son duras. El fin de semana pasado hubo varios partidos con los árbitros equivocándose y el VAR demostrándolo, pero tomaron decisiones equivocadas. Espero que en este partido, que es tan lindo para la gente, que los árbitros estén alineados con lo que tienen que hacer, que sean correctos, que impartan justicia y que no jueguen para un lado solo”, disparó.

Herrera se suma al debate

El emplazamiento fue generalizado. “Es muy fácil para los árbitros sacarle amarilla a Católica. Hay que trabajar más ese tema, corregir porque están pasando cosas muy graves y nadie dice nada. Todos se callan y vuelven a pasar. A los periodistas también les pido que hablen de ese tema porque hablan mucho cuando se equivocan los jugadores y no escucho que hablen de los árbitros que también son parte del juego. Ojalá que esto se mejore, que el fútbol chileno mejore en ese sentido”, enfatizó.

Salvo amonesta a Zampedri. (Foto: Photosport)

La crítica de Zampedri encontró respaldo en Johnny Herrera. El ex arquero de Universidad de Chile la apoyó, aunque con algún matiz. “Para mí hay dos versiones. Una, y yo creo que estoy de acuerdo, es con el rival que van a jugar. En Colo Colo no le expulsaron a Maximiliano Falcón como en dos o tres partidos sin ningún problema y no pasó nada. Yo no he visto mucho los partidos de Católica. A grandes rasgos, no sé si se ha visto perjudicada, pero apunta más a su rival”, analizó el ex portero azul, en el ejercicio del rol de comentarista en el programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports.

En esa línea no tardó en disparar en el mismo sentido que Zampedri, aunque con la salvedad de la presunta intención que tendría el ex delantero de Rosario Central al formular los reparos justo antes del choque ante el equipo de Jorge Almirón. “Colo Colo se ha visto muy beneficiado en este inicio de campeonato con los árbitros. Entonces, por ahí Zampedri se está colocando el parche antes de”, concluye.