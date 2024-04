Esteban Paredes sale en defensa de Arturo Vidal: “Hay mucha gente que critica sin saber lo que pasa en la interna”

De ídolo a ídolo. Ese es el trato de Esteban Paredes a Arturo Vidal, por lo que no es extraño que el goleador histórico del fútbol chileno salga en defensa del volante albo ante las críticas que ha recibido por su desempeño.

¿Se le ha faltado el respeto al formado en el Cacique? “Sí y mucho. Yo creo que él nos ha entregado mucho. El otro día, en el partido con Fluminense, fue muy muy bueno, muy positivo para él. Creo que ha sido uno de los mejores partidos que ha jugado acá en Colo Colo y la verdad es que se le carga mucho la mano”, expresa el otrora capitán a radio ADN.

Luego explica que “este es un equipo, no es de individualidades y la verdad que no estoy de acuerdo con lo que se dice de Arturo”. Pero, el ahora director deportivo de Santiago Morning no se detiene ahí y detalla: “Por ahí hay cosas que igual... no sé si me molestan, pero hay mucha gente que critica sin saber lo que pasa en la interna”.

El exdelantero insiste en que hay que formar un cerco en torno al Rey, por todo lo que ha conseguido en la actividad y lo que aún le falta por dar. “Lo he dicho en varias oportunidades: a Arturo Vidal tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo, él nos ha entregado mucho tanto en Colo Colo como en el fútbol chileno, en nuestra Selección. Ha jugado en los mejores equipos del mundo y por ahí como que se le carga mucho la mano”.

El nacido en San Joaquín sumará ante Universidad Católica (sábado, 17:30 horas) su novena titularidad de la temporada y aunque aún no se le ha visto en su mejor nivel, durante la semana declaró que ahora si estaba en perfecta forma física, por lo que “no hay excusas” para no entregarse por entero en el gramado del Santa Laura.

De no mediar cambios de última hora, la oncena que Jorge Almirón parará ante los cruzados será con Fernando de Paul en reemplazo del suspendido Brayan Cortés; Bruno Gutiérrez irá en lugar del lesionado Óscar Opazo y la defensa la completan: Alan Saldivia, Maximiliano Falcón y Erick Wiemberg. Vidal, Esteban Pávez, Leonardo Gil y Vicente Pizarro se pararán en la zona media y Guillermo Paiva y Marcos Bolados en delantera.