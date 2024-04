Emiliano Vecchio recibe un duro castigo y Colo Colo suma dos suspendidos para el clásico ante la UC

De poco le sirvió a Emiliano Vecchio el video en el que aparece disculpándose tras la expulsión sufrida ante Universidad de Chile por sus airados reclamos contra el árbitro Diego Flores. El volante de Unión Española había protestado por un penal que el juez no cobró y se lo hizo saber al final del encuentro. Además, en el informe se consignó que el futbolista había, incluso, invitado a pelear al cuerpo arbitral.

“Hago presente que una vez finalizado el partido y luego de retirarnos del campo de juego, ya en el sector de ingreso a los camarines, el jugador Nro. 10 de Unión Española Sr. Emiliano Vecchio, que fue expulsado al término del partido, aborda al equipo arbitral frente a la puerta del camarín de árbitros y de manera desafiante y exaltada me grita ‘nos cagaste, son unos malos de mierda, eres un canchero de mierda, nos robaste’”, detalló el réferi.

“El jugador continuó con su actitud y luego me grita ‘Te crees muy canchero, si me dan diez fechas te voy a salir a matar en la prensa, canchero de mierda, nos robaste’. Cuando finalmente logramos entrar al camarín, este jugador continuó con su actitud violenta y me desafía a pelear a golpes diciendo ‘Sal afuera, ¿no eres tan canchero?, ven, aquí te espero, ladrón de mierda”, prosiguió.

Tomando en cuenta ese antecedente y más allá de las excusas que el argentino presentó durante la misma jornada en que el Tribunal de Disciplina se reunió, la sanción fue drástica: cuatro partidos de suspensión, de los cuales ya cumplió uno ante Everton. Sin embargo, se perdería los duelos ante Copiapó, O’Higgins y Universidad Católica.

Las sanciones albas

Por otra parte, Colo Colo también recibió castigos, que significarán sensibles bajas para el partido de este sábado frente a Universidad Católica. Por un lado, el portero Brayan Cortés recibió un encuentro de suspensión, luego de la agresión a Rodolfo González en el partido ante Cobreloa. El jugador loíno al igual que su compañero Cristian Insaurralde también recibió el mismo castigo.

Por otro lado, el técnico Jorge Almirón no podrá sentarse en la banca frente a la UC, debido a que fue suspendido por un partido, debido a que no se presentó en la conferencia de prensa frente a Ñublense, por lo que deberá se reemplazado en el clásico por uno de sus colaboradores.