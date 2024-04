Emiliano Vecchio se disculpa, pero desmiente el informe del juez Diego Flores: “Nunca los invité a pelear”

Emiliano Vecchio se disculpa. Lo hace a varios días del encuentro entre Unión Española y Universidad de Chile, en el que fue expulsado y, luego del encuentro, informado por insultar al juez Diego Flores. El volante hispano fue acusado gravemente por el juez. “Hago presente que una vez finalizado el partido y luego de retirarnos del campo de juego, ya en el sector de ingreso a los camarines, el jugador Nro. 10 de Unión Española Sr. Emiliano Vecchio, que fue expulsado al término del partido, aborda al equipo arbitral frente a la puerta del camarín de árbitros y de manera desafiante y exaltada me grita ‘Nos cagaste, son unos malos de mierda, eres un canchero de mierda, nos robaste” (sic)”, consignó en el documento que hizo llegar al Tribunal de Disciplina.

Flores acusó, concretamente, que Vecchio les desafió a pelear. “El jugador continuó con su actitud y luego me grita ‘Te crees muy canchero, si me dan diez fechas te voy a salir a matar en la prensa, canchero de mierda, nos robaste’. Cuando finalmente logramos entrar al camarín, este jugador continuó con su actitud violenta y me desafía a pelear a golpes diciendo ‘Sal afuera, ¿no eres tan canchero?, ven, aquí te espero, ladrón de mierda”, relata.

Los descargos

Vecchio alude al tiempo como un mecanismo para estructurar una versión más reposada. “Dejé pasar un poquito el tiempo. Ya pasaron 10 días del incidente en el partido frente a Universidad de Chile. Estoy aquí, primero, para contarles, un poco, brevemente lo que pasó. Lamentablemente, me vi involucrado en un incidente que todos ya saben, pero, bueno, como capitán del equipo, muchas veces uno tiene que defender los intereses del equipo. Sintiéndome perjudicado, por ahí tuve una protesta un poco exagerada, se puede decir. Y por eso también quiero pedirle disculpas a la terna arbitral por esa protesta exagerada de la que estoy hablando”, admite, inicialmente.

Sin embargo, inmediatamente después, desmiente el contenido más llamativo del mentado informe. “En ningún momento les falté el respeto. Siempre mi protesta fue de acuerdo a lo que el reglamento indica. En mis casi 20 años de experiencia, nunca le falté el respeto a ningún árbitro y mucho menos, como dice el parte, el informe, los invité a pelear. Ni lo haría tampoco Simplemente intenté defender a mi club, como lo hacen todos los jugadores con el atenuante de que hoy me toca ser el capitán del equipo”, apunta.

Sin embargo, finalmente, y de acuerdo a una estrategia que la corte deportiva suele considerar como atenuante, vuelve a excusarse. “Repito: vuelvo a pedir disculpas si la terna arbitral sintió que le falté el respeto o si siente que traspasé la línea de lo que marca el reglamento, pero somos seres humanos, todos nos podemos equivocar. Esperemos encontrarnos nuevamente y, seguramente, personalmente lo hablaremos en detalle y nos pediremos la disculpas respectivas”, sentencia.