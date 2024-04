“Ven, aquí te espero, ladrón de m…”: informe del árbitro acusa a Emiliano Vecchio en su noche de furia en el Santa Laura

Los ánimos se encendieron tras la derrota de Unión Española ante Universidad de Chile, en Santa Laura, el domingo en la noche. Después del encuentro, un desencajado volante de los hispanos Emiliano Vecchio se lanzó con todo en contra de cuerpo arbitral.

La airada reacción del mediocampista transandino quedó plasmada en el informe del juez central, Diego Flores, quien describió con prolijos detalles la noche de furia del exjugador de Racing de Argentina.

“Hago presente que una vez finalizado el partido y luego de retirarnos del campo de juego, ya en el sector de ingreso a los camarines, el jugador Nro. 10 de Unión Española Sr. Emiliano Vecchio, que fue expulsado al término del partido, aborda al equipo arbitral frente a la puerta del camarín de árbitros y de manera desafiante y exaltada me grita ‘Nos cagaste, son unos malos de mierda, eres un canchero de mierda, nos robaste” (sic)’, se lee en el tercer punto del documento oficial redactado por el árbitro.

Amenaza de golpes

Tras ese primer incidente, el 10 de los hispanos se acercó al cuarto juez, Héctor Jona, a quien increpó duramente. Una situación en la que tuvo que intervenir el resto del plantel de los rojos.

“Luego, este mismo jugador se acerca al cuarto árbitro de manera violenta e intimidante, quedando muy próximo (cara a cara) y le dice ‘¿Qué le dijiste cagón de mierda para que me echara?’, frase que repite varias veces. Debido al nivel de descontrol del jugador, sus compañeros debieron intervenir para retenerlo”, establece el informe.

Pero la intervención de Vecchio no terminó en solo esos dos incidentes. Cuando los jueces lograron ingresar al vestuario, el volante argentino amenazó con golpes a Flores.

“El jugador continuó con su actitud y luego me grita ‘Te crees muy canchero, si me dan diez fechas te voy a salir a matar en la prensa, canchero de mierda, nos robaste’. Cuando finalmente logramos entrar al camarín, este jugador continuó con su actitud violenta y me desafía a pelear a golpes diciendo ‘Sal afuera, ¿no eres tan canchero?, ven, aquí te espero, ladrón de mierda’”, especifica el informe.

En el mismo documento, el juez central del encuentro detalla un par de incidentes provocados por los simpatizantes de la U en el duelo disputado en Plaza Chacabuco.

“Antes del inicio partido, simpatizantes de Universidad de Chile ubicados en el sector norte del estadio, encienden bengalas”, dice en el primer punto.

Luego, agregó que “al minuto 31, simpatizantes de Universidad de Chile ubicados en el sector norte del estadio lanzan monedas al terreno de juego impactando una de estas a un jugador de Unión Española en su rostro, ante lo cual se advierte por altoparlante”.