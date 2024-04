Técnico del Inter de Milán destaca la versatilidad de Alexis Sánchez tras triunfo clave en la Serie A

Inter de Milán es todo felicidad y abrazos. El líder absoluto del torneo italiano logró una victoria en extremo en Udine y mantuvo la ventaja de 14 puntos sobre su escolta, el archirrival Milan.

Tras el partido, el técnico Simone Inzaghi destacó el trabajo de sus jugadores en un partido complicado, en el cual comenzaron en desventaja para remontar y vencer 2-1.

“Felicito a mis muchachos. Ganamos un partido importante. En la primera parte cometimos algunos errores, pero no nos rendimos. Recibimos un gol atrevido, pero estuvimos concentrados. Los muchachos fueron increíbles”, dijo el exatacante de la Lazio.

El DT italiano, además, destacó la marca de su equipo que, a solo siete fechas del final del campeonato, solo ha perdido un partido y está invicto en este 2024.

“Es importante lo que hemos hecho. Logramos 26 victorias de 31 juegos, un rendimiento muy importante. Tenemos al Cagliari el domingo, nos faltan 8 puntos en 7 partidos y cuando obtienes estos resultados hay una gran armonía. Todos se ayudan entre sí”, explicó Inzaghino.

Consultado por la decepción que será para su club ver de tan lejos la Champions League (este martes 9 de abril comienzan los cuartos de final), tras caer en los penales frente a Atlético de Madrid, el entrenador afirmó que “merecíamos más”.

“Estamos orgullosos de lo que hemos hecho, sin arrepentimientos. El año pasado hicimos un viaje extraordinario y llegamos a la final, este año merecíamos más, sobre todo en el partido de ida. Pero se ha creado una sinergia increíble entre el equipo, el público y el club”, contestó el exadiestrador de la Lazio.

Sánchez, clave

Pero el técnico, en vista del resultado en Il Friuli, renunció un rato a sus convicciones. En el minuto 74 dispuso el ingreso de Alexis Sánchez. Sin embargo, quien salió no fue ninguno de los dos atacantes titulares: Lautaro Martínez y Marcus Thuram; sino que la del volante turco Hakan Çalhanoglu.

“Quise cambiar el sistema, poner a (Alexis) Sánchez detrás de los delanteros. Tengo excelentes jugadores que lo dan todo, independientemente de si son titulares o no. Hoy es prueba de ello”, dijo el adiestrador en directa alusión al delantero chileno.

Asimismo, agregó que “cambiamos un poco. Tenía la convicción de ganar. El portero del Udinese hizo paradas extraordinarias, pero el rival estaba ahí e hizo un gran partido. Nunca me di por vencido. Estos chicos siempre me emocionan, ver este corazón incluso en las dificultades es hermoso. Me están dando mucho”.