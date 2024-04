“Siempre fui inocente”: los detalles de la demanda con la que ‘Murci’ Rojas derrotó a supermercado que lo acusó de hurto

Francisco Rojas celebra. Ya no dentro de la cancha, como solía hacerlo hace algún tiempo. Ahora lo hace en tribunales. Concretamente, en el Juzgado de Policía Local de Macul. Ahí, recibió una noticia que esperaba hace tiempo: derrotó al supermercado Líder, que en julio del año pasado le acusó de hurto, a insinuación del equipo de equipo de seguridad del local ubicado en Américo Vespucio y Departamental.

La situación, naturalmente, le provocó un mal rato a Rojas, quien, además, consideró que vio afectada su imagen pública, en su condición de deportista reconocido ampliamente a nivel nacional. En ese contexto, a través de su abogado, Alejandro Birman, solicitó una indemnización de $ 20 millones por el daño moral que sufrió. Finalmente, el tribunal le concedió $ 8 millones y multó al supermercado con 50 UTM.

Conformidad

Birman celebra el dictamen. “Estamos bastante conformes. Hubo un daño moral, emocional, sicológico a mi cliente. Nos deja conformes por la imagen de él. Es un ex jugador de la Selección, rostro conocido, trabaja con niños que se encuentran en vulnerabilidad social. Que lo hubieran relacionado con un hurto, generaba muy mala imagen para él. La sentencia viene a validar que esa detención y revisión se produjo fuera de todo protocolo”, establece.

El texto de la demanda deja clara la razón de la molestia del Murci. “Con fecha 10 de julio de 2023, a las 11:00 horas aproximadamente me dirigí al Supermercado Líder ubicado en Av. Américo Vespucio 6325 (esquina Departamental) , comuna de la Florida, con objeto de verificar el precio de algunos productos, que vi por internet y realizar algunas compras para mi hogar. Una vez en el Supermercado, procedí a verificar si eran efectivos los precios publicados en internet, pero al consultar, se me informó que estos solo eran efectivos en el caso de que se comprara por internet. Al haber sido informado de lo ya expuesto, fui hacia mi vehículo, ya que en él tenía efectivo y la bolsa para realizar las compras de lo que necesitaba para mi hogar. Al pasar la zona de las cajas, y ya en dirección a la salida, fui interceptado por un guardia que me detuvo y me acusó de haber hurtado productos al interior del supermercado, todo esto a vista y paciencia de todo el mundo”, explica el escrito que presentó el exjugador de Colo Colo y La Serena.

“Por la infundada acusación, me pidieron que vaciara el contenido de mis bolsillos, lo cual, cómo es lógico, realicé, ya que no tenía producto alguno del supuesto hurto, del cual me estaban acusando”, relata.

“En razón de lo anterior, el guardia insistió en que le habían avisado que, supuestamente, por las cámaras del lugar me habían grabado robando. En consecuencia, de lo anterior le dije que quería hablar con su supervisor y el gerente del local, pero el guardia que me detuvo me dijo que debía ser yo quien se acercara a servicio al cliente con el objeto de aclarar la situación”, acota.

Rojas prosigue. “Como bien podrá entender S.S., ante la falta de respeto y humillación pública sufrida a vista y paciencia de todos, les exigí que fueran ellos quienes, en el lugar en el cual me habían detenido, me explicaran lo sucedido y el procedimiento a seguir. Por supuesto, al no tener prueba alguna que respaldara sus acusaciones nadie se acercó a aclarar ni explicar nada; no se mostraron cámaras ni se me pidieron las disculpas correspondientes por la lamentable y humillante situación en la que me vi envuelto sin razón alguna, por el solo arbitrio del supermercado”, expone.

El daño

Rojas apunta al daño que le produjo el incidente. “Todo esto ha sido muy lamentable para mí, ya que, al ser una persona pública, esto me ha traído altos costos personales. En primer lugar, como ya mencioné yo trabajo con mi imagen y, específicamente, con niños vulnerables de diversas poblaciones de Santiago, enseñando valores y disciplina, todo con el fin de que entregarles las mejores posibilidades para que puedan salir, con esfuerzo y trabajo, de la situación en la que se encuentran, ya sea la deserción escolar o delincuencia juvenil ¿Qué les podría enseñar si soy acusado de hurto?, ¿Qué ejemplo podría dar? esto enloda un trabajo de años, no solo como motivador deportivo, sino como ex seleccionado nacional de la copa de mundo de Francia”, detalla.

“Esta compleja y embarazosa situación fue publicada en diversos diarios y portales nacionales, razón por la cual la infundada acusación de Walmart se transformó en un hecho notorio conocido a nivel nacional, lo cual ha derivado que se ponga en entredicho un trabajo de años, la demora de algunos proyectos que me encontraba preparando y, lamentablemente, es probable que algunos de esos proyectos no se lleven a cabo debido a lo sucedido con la empresa, ya que la humillante detención de la que fui víctima, fue a vista y paciencia de todos quienes se encontraban en el Supermercado”, continúa.

Francisco Rojas y el abogado Alejandro Birman.

“Finalmente, y luego de todo lo sufrido, sin que nadie se acercara al lugar, en el cual me tenían detenido para explicar la situación o mostrar algún atisbo de prueba, el cual evidentemente no existe, y sin que nadie me pidiera disculpas por la humillante situación sufrida, disculpa que a la fecha de hoy no he recibido, les comente que me tenía que ir a trabajar, ya que lógicamente, no habían ganas de realizar compras en el local, después de desagradable situación”, sostiene.

“Fui victima de una discriminación arbitraria por parte de Walmart, quienes me acusaron infundadamente de un hurto el cual no cometí, por el cual nadie se acercó a darme explicaciones, no se dio prueba alguna del hecho y, ni siquiera a al fecha de hoy, han tenido la mínima consideración y decencia de pedirme perdón por la compleja situación en la que me he visto envuelto y las consecuencias que de ella han derivado”, lamentaba Rojas en el escrito.

Este lunes, al menos, pudo obtener una reparación.