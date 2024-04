La movida de Jorge Sampaoli para tomar a la selección de Brasil que terminó en fracaso

Jorge Sampaoli pudo volver a tomar a una Selección tras su experiencia al mando de Chile y Argentina. Así lo dejó claro un exintegrante de la Confederación Brasileña de Fútbol.

Se trata de Gilmar Rinaldi, quien dio a conocer los detalles del fallido arribo del técnico casildense a la selección de Brasil, después de que ellos notaran que el transandino se había puesto en marcha para convencer a los seleccionados para así obtener ventaja para ser escogido como DT del scratch.

Después de sus logros con la Roja, la dirigencia de Brasil lo puso como uno de sus principales candidatos para asumir el cargo en 2018 cuando la verdeamarela se mostraba complicada para obtener un boleto en el Mundial de Rusia 2018.

A su favor estaba también que se encontraba libre después de que se alejara del Sevilla. Si bien las opiniones eran divididas, seguía presente mientras se buscaba una solución para este problema.

Así, a pesar de que no existía una oferta formal, Sampaoli se enteró que estaba entre las alternativas y comenzó a hacer sus propias gestiones para ganarse el cariño y admiración de los seleccionados por su trabajo.

Eso fue lo que sostuvo Gilmar Rinaldi, quien fue una de las personas clave para evitar la llegada del argentino a la selección brasileña, cuando el mandamás de la organización Marco Polo Del Nero sugirió la idea del casildense. “Si estás bajo tanta presión, puedo aceptar el cambio, pero nunca Sampaoli. Si quieres poner a alguien, pon a Tite. De lo contrario nos quedarán dos años más y no podremos trabajar”, le respondió Rinaldi, tal como lo indicó en el canal Benja Me Mucho de YouTube.

“Después de eso, me enteré que Sampaoli estaba en la casa de Neymar padre, en Barcelona, dentro de su casa. Unos amigos míos que estaban allí me dijeron: ‘Abre los ojos, algo está pasando’. Entonces le dije al presidente: ‘Ni modo, este tipo no puede ser nuestro entrenador’”, agregó el exdirigente.

Así, tras algunas semanas de incertidumbre, la selección de Brasil logró fichar a Tite, con quien lograron asegurar el boleto a la Copa de Rusia para luego quedarse con la Copa América en 2019.

Por su parte, Jorge Sampaoli asumió la banca de la selección de Argentina, consiguiendo la clasificación al Mundial y alcanzando los octavos de final de la competencia.

Cabe señalar que tras un manejo tibio, el exseleccionador de la Roja decidió irse, abriéndole paso a Lionel Scaloni que tras algunas semanas pasó del interinato a asumir la dirección técnica oficial de la Albiceleste. Años más tarde, se coronaría campeón en Qatar 2022.