Alfredo Stöhwing anuncia el proyecto y las fechas para la remodelación del estadio Monumental

Una emotiva jornada se vivió en el estadio Monumental, donde diversas figuras de Colo Colo de todas las épocas, autoridades y dirigentes se dieron cita para celebrar el 99º aniversario del club. Entre los hitos de la jornada, se descubrió un mural con un marcador de la cuenta regresiva para el centenario en el frontis del hall de acceso.

Durante su discurso, Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, confirmó que se presentó un proyecto de remodelación y que en 2025 debería ponerse la primera piedra. “Quiero compartir con ustedes que el día de ayer, en una sesión extraordinaria de directorio, se presentó un proyecto de remodelación basado en el uso del recurso del Naming Right, que está de moda en todo el mundo”, adelantó el dirigente.

“Está contemplada una completa Carta Gantt, que implica trabajar con las mejores empresas del mundo en materia de remodelación de estadios y que significaría poner la primera piedra el año 2025, nuestro centenario, y terminarlo seguramente al año siguiente”, continuó.

De todos modos, la propuesta debe ser ratificada en una votación por el directorio, lo que debiese ocurrir en las próximas semanas, después de la Junta de Accionistas del 27 de abril. “Esperamos reunirnos prontamente para que todo el club nos pongamos a trabajar en ese maravilloso proyecto. Tenemos que entre todos sacarlo adelante”, indicó.

La respuesta de Camacho

Las palabras de Alfredo Stöhwing entregadas a El Deportivo acerca de la posibilidad de extender la concesión para garantizar la remodelación del Monumental, no fueron bien tomadas por el Club Social y Deportivo. “Hay que conversarlo con el Club Social y Deportivo. Depende de la cantidad de años. Probablemente, pero no creo que se opongan a una cosa que es de beneficio para la institución y que, al final, va a quedar para el Club Social y Deportivo”, había dicho el presidente de ByN.

Este viernes la respuesta llegó de la mano del timonel del CSyD, quien expresó su malestar por la propuesta. “Aquí no hay dueño, aquí no hay accionistas, Colo Colo tiene un solo dueño y no es otro que el pueblo colocolino, no es otro que los socios y las socias, y su voz nunca más puede quedar silenciada por el poder del dinero de una, dos o tres personas. Parte de esas responsabilidades para avanzar hacia la recuperación total de los destinos de Colo Colo, para su pueblo y su gente, es también mejorar las condiciones de asistencia al estadio”, señaló.

“Lo hemos dicho, llevamos un año instalando este tema, es una obligación avanzar en la remodelación del estadio Monumental. Un estadio Monumental del centenario que esté a la altura, que ofrezca condiciones dignas para la asistencia de nuestra gente. Pero que nadie se confunda, no estamos disponibles. El Club Social y Deportivo Colo Colo no está disponible ni siquiera para conversar sobre una eventual extensión del contrato de concesión”, declaró.