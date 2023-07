Paredes no olvida su último periodo como capitán en Colo Colo: “Me vino una angustia enorme, me empezaron a dar crisis de pánico”

El 17 de febrero de 2021, Colo Colo debió jugar un recordado partido para no descender ante la Universidad de Concepción, en Talca. El Cacique llegó a esa dramática instancia luego de una paupérrima temporada 2020 (que finalizó al año siguiente producto de la pandemia), una de las peores de su historia, en la que acabó en el décimo sexto lugar con apenas 39 puntos en todo el año, con los que sólo superó en la tabla a Deportes Iquique y Coquimbo Unido. Esteban Paredes, de 40 años por ese entonces, era el capitán de esa traumática campaña que los de Macul jamás olvidarán. El goleador histórico del fútbol chileno no lo pasó bien, a causa de las múltiples lesiones que sufrió ese año y del peso de ser el capitán de una institución que, en algún momento, parecía condenada a sumar el primer descenso de su historia.

Estas inolvidables experiencias las hizo públicas el propio Paredes, en un adelanto de una entrevista con Canal 13, en la cual contó detalles de los problemas que tuvo en sus últimos meses en Colo Colo: “Se me juntó todo, porque íbamos a descender, tuve una lesión, me infiltraron, y ahí me dio una taquicardia”, comenzó diciendo el ex 7 albo.

Esteban Paredes, en uno de sus últimos partidos jugando por Colo Colo. FOTO: AGENCIAUNO

Luego fue más allá e, incluso, confesó que todos estos momentos le produjeron futuras crisis de pánico, las cuales sufre todavía: “Después de que nos salvamos me vino una angustia enorme por todo el peso de ser capitán, me empezaron a dar crisis de pánico y me traté con el psicólogo de Coquimbo Unido (en donde fichó después de su salida del Monumental)”.

Eso sí, el delantero, que anunció su retorno al fútbol en San Antonio Unido este año, declaró que ya puede manejar de mejor forma las crisis: “Hoy en día las controlo, pero todavía las tengo de repente, al estar solo pienso cosas y me falta un poco el aire, pero después se me pasa”.

Una dramática experiencia personal

Esteban Paredes también habló de una inolvidable experiencia personal que vivió junto a su padre, quien sufría de depresión: “Mi papá se quiso matar conmigo en el metro. Una vez me contó que se iba a tirar, porque no estaban ni su mujer ni su hija, y él pensó en lo más fácil, que es irse de esta vida. Y justo se acerca un amigo de él, lo ve justo en la orilla, y le pregunta ‘¿qué vas a hacer?’. Ahí mi viejo reaccionó, se pusieron a conversar y nos devolvimos”.