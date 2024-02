Vuelve al fútbol: Esteban Paredes asume como Director Deportivo de Santiago Morning

Esteban Paredes, último ídolo de Colo Colo y máximo goleador en la historia del torneo de primera división chilena, dio a conocer su regreso al balompié nacional, aunque esta vez lo hará en un cargo gerencial y no demostrando su faceta anotadora dentro del campo de juego. Lo que era un secreto a voces luego de que se le viera regularmente visitando las instalaciones de Santiago Morning y asistiendo a partidos de las divisiones inferiores se confirmó este miércoles. El club lo dio a conocer como nuevo Director Deportivo del equipo que lo vio nacer.

El anuncio como tal fue con todo, no solo mediante sus redes sociales, sino que también a través una extensa entrevista publicada en el canal de YouTube del “Chaguito”. El ex delantero comenzó destacando lo importante que es para él estar de regreso en el club. “Esta camiseta es muy importante porque fue con la que debuté y me formé como jugador. Santiago Morning fue mi primer club donde yo me pude desarrollar en todo sentido, en lo personal, en lo humano y como jugador”.

El ex seleccionado nacional reveló que está más que preparado para asumir un nuevo rol dirigencial en los Microbuseros. “Cuando jugaba en Coquimbo estaba estudiando para Dirección Deportiva en Argentina, nuestro jefe de carrera era Nicolás Burdisso que hoy es el Director Deportivo de la Fiorentina”.

Dio a conocer que su llegada a la dirigencia del Morning comenzó a cocinarse hace poco más de un mes. “Le comento a Sebastián Nasur (Presidente del club) que nos juntemos para tomarnos un café. Se dio la instancia de que les presenté el proyecto y les interesó”.

Mejoras para el club

Paredes además entregó sus impresiones sobre lo que ha cambiado desde su primera estadía en el club y lo que deben mejorar. “Cuando llegué a Santiago Morning arrendaban un complejo sumamente grande, donde habían cuatro o cinco canchas de pasto natural y una de maicillo, donde entrenaban todas las divisiones. Lo que ahora no sucede, nosotros tenemos una o dos canchas para más de diez categorías, o sea estamos al revés. Yo quisiera que los niños tuvieran ese espacio para poder entrenarlos de buena forma para que ellos en el tiempo se desarrollen y lleguen a ser grandes jugadores”, aclaró.

También envió un mensaje a las nuevas generaciones. “Tienen que ser humildes. (...) Ellos tienen que tener la responsabilidad, un niño de 15 años ya tiene que tener en su mente lo que debe hacer para llegar a ser jugador profesional”.

“El mejor ejemplo para motivarlos es darles las herramientas necesarias para que ellos se puedan desarrollar. Teniendo un buen complejo, teniendo las cosas básicas como el agua o el jugo, tener nutricionista, al menos un psicólogo y tener su proteína después del entrenamiento”, agregó.

El otrora goleador dio a conocer la importancia que tienen los padres para el desarrollo de los cadetes, donde utilizó de ejemplo su propia escuela. “Es importante el habito que sus padres le entregan en el día a día. Con nosotros están tres horas, pero con ellos están el resto del día, son ellos quienes deben enseñarles, para eso les dimos una charla. (...) Eso es lo que vamos a implementar el día de mañana”.

El proyecto

Reveló además que su interés no está solo en la rama masculina, sino que también en el fútbol formativo femenino. “El proyecto con el club incluye todo lo futbolístico, lo humano y lo social. Sabemos que el fútbol femenino va hacia arriba. Hoy la prioridad es formar jugadoras y jugadores de buen nivel para que después se diga ‘El club Santiago Morning está trabajando de buena forma‘”.

“Debemos crear un buen plan de trabajo en que todos los profes estemos en la misma función, porque si uno se nos escapa se va perdiendo el rumbo”, complementó.

Reconoció además que su meta principal es que dentro de un mediano tiempo, la mayoría de los futbolistas del primer equipo sean formados en el club. “Es un proyecto a cinco años, en donde la idea es tener jugando al 70% de jugadores formados en casa. Yo creo que lo puedo trabajar con trabajo, esfuerzo y de la mano de los dirigentes”.

Durante su estadía en los “Microbuseros” alcanzó a disputar 172 partidos, donde anotó 95 goles y entregó 48 asistencias.