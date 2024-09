¿El momento más doloroso de su carrera? Las imperdibles revelaciones de Esteban Paredes con Mark González

La exitosa carrera de Esteban Paredes en el fútbol nacional pareciera no tener grietas ni dolores. Pero el goleador histórico de Primera División reconoce que la tristeza estuvo presente en más de algún momento, y que fue, sorprendentemente, mientras jugaba en Colo Colo.

En conversación con Mark González, para el programa Leyendas, el ahora delantero de Santiago Morning reveló cuál fue su momento más triste en la escuadra de Macul. Contrario a lo que muchos esperarían, no fue cuando la directiva de Blanco y Negro le comunicó por teléfono que no le renovaría contrato, a principios de esta década.

Más bien fue en su primera salida, la que se materializa a mediados de 2012. “A mí me sacan”, le contó al formado en Universidad Católica. ”Me voy de Colo Colo, no por que el club estuviera sin dinero en ese entonces, que es el argumento que a mí me dieron”, agregó.

Tras ello, Paredes detalla: “Viene Juan Gutiérrez, que llega como gerente deportivo, y me dice: ‘Esteban, el club no te va a renovar, porque no tenemos el dinero disponible’... y yo le digo ‘Juan, yo no te voy a decir nada, porque vienes llegando, está bien que lo digas de frente, no me complica’”.

Para sorpresa del máximo artillero de la Primera División, cuando ya estaba en México (había sido contratado por el Atlante), la concesionaria golpea el mercado de pases con millonarias vinculaciones. “Yo quería hacer historia en Colo Colo… Me voy y a la semana tenían tres contrataciones: de un millón de dólares, un millón doscientos, entonces me queda claro que a mí me querían sacar”.

No obstante, pese a una buena temporada en el fútbol azteca, la ausencia de su familia lo hace buscar un retorno y nuevamente Pedreros aparece en su horizonte. “Estaba Arturo Salah de presidente y atrás estaba Aníbal Mosa. Me querían sí o sí y al final terminaron pagando más plata de lo que había pedido para quedarme cuando me sacaron”, enfatiza.

Fue entonces cuando elige un dorsal que ahora es mítico para el hincha del club. “Llego y le digo a Nelson (el utilero) qué camisetas quedan, porque el 7 estaba ocupado. Y me dice: ‘la 9′. Y a mí la 9 nunca me ha gustado… ‘La 30 y la 16′... No me acuerdo cuál era la otra... Y le pregunto cuántas estrellas tenemos. ‘29′, me dice… Yo ya sabía, y elijo la 30″, rememora.

Enseguida, detalla: “Voy a la conferencia de prensa y me dicen: ‘¿por qué te pusiste la camiseta número 30?’ y respondí: ‘porque vamos a conseguir la estrella 30, vamos a salir campeones y voy a hacer 15 goles’”. En ese torneo, Colo Colo logra lo que Paredes anuncia en enero y el nacido en Cerro Navia logra 16 conquistas.