Paredes apunta a Mosa por su salida: “Me dolió lo que hizo, no fue la forma”

Esteban Paredes, ahora ex jugador de Colo Colo, reveló los detalles de cómo Aníbal Mosa lo llamó por teléfono para despedirlo del club. “Solo sé que esta no es la forma adecuada de despedir a un ídolo”, dice el máximo artillero del fútbol chileno a través de las pantallas de Mega, quien celebraba el 17 de febrero la permanencia en Primera, y recibía el sobre azul al día siguiente.

De la alegría a la tristeza. Mientras Esteban Paredes celebraba abrazando a sus compañeros y a Mosa por la felicidad de ganar el partido por la permanencia frente a Universidad de Concepción, el directorio tenía claro que al día siguiente tendría que tomar una decisión con respecto a la estructura del plantel.

El delantero e ídolo albo asegura que la alegría de la permanencia le duró menos de 12 horas. “Me llamó Aníbal Mosa al día siguiente del partido para decirme que se acababa de ir Julio Barroso; que el directorio decidió no renovarle a diez u once jugadores, y que entre ellos estaba yo”, narra Paredes.

El goleador se encuentra sin club y asegura que planea retirarse del fútbol a fines del 2021, con todo el dolor y pena que implica no terminar su carrera en Colo Colo. “Me hubiese quedado sin jugar minutos. Incluso, no había jugado mucho. Entrené siempre y nunca puse una mala cara”, afirma.

Para Esteban Efraín, Blanco y Negro es una empresa y el Club Social está unido a ellos. “No es la forma adecuada de despedir a un ídolo. Me dolió, me sorprendió. Mosa me dijo que todo el directorio votó por que me vaya”.

¿La razón de que Colo Colo haya tenido que disputar siquiera el partido por la permanencia? Paredes afirma que todo viene desde los recortes de Mario Salas, hasta el Estallido Social y la pandemia. ¿La guinda de la torta? Cuando enviaron a los jugadores al seguro de cesantía. “Después de eso hubo un intercambio de palabras en el plantel que casi llega a los puños. Todo esto nos llevó a estar peleando por no irnos al descenso”, explica.

Para finalizar, el histórico portador de la 7 del cacique dio las gracias a su familia, institución, compañeros y trabajadores, por los once años que estuvo en el club. “Si no vuelvo como jugador, esperemos que pueda volver en otra área”, cerró.