“Es la peor en que he jugado”: las razones que explican el mal estado de las canchas del Open Santiago que hacen estallar a los tenistas

El Chile Open 2024 arrancó con polémica. Una vez más, por culpa de la cancha principal. Las condiciones del court Jaime Fillol han sido un dolor de cabeza para el ATP de Santiago las últimas ediciones, generando en muchas oportunidades, una evidente molestia para los jugadores. Uno de los primeros fue Roberto Carballés Baena, quien durante su duelo de primera ronda explotó por la arcilla precordillerana.

Un pelota que no dio bote y que lo dejó 3-5 en el primer parcial, fue la gota que rebalsó el vaso. Paró el partido, le gritó al umpire y exigió incluso cambiar de cancha por lo mala de las condiciones. “Qué quieres que te diga, ¿Que el torneo es una mierda? ¿Que en la pista no se puede jugar?... Me parece una vergüenza que se juegue un ATP en esta pista, me parece peligroso para los jugadores. Espero que no se vuelva a hacer este torneo”, lanzó duramente tras su derrota al medio Clay.

“Esto no es tenis, al final esto se convierte en la tómbola. Con miedo todo el rato a lesionarte y encima con botes que la bola directamente no bota. Sí que sentí que podía lesionarme. Cada vez que llegaba forzado tenía miedo de apretar la pierna porque todo el rato se hundía. De hecho he acabado con molestias en la espalda”, remató.

Postales que se sumaron a la estrepitosa caída del español Pedro Martínez cuando fue a buscar una pelota a la malla en la primera ronda y la de otra bola que tampoco pudo rebotar ante lo suelta de la arcilla, durante el cotejo de los clasificatorios entre el peruano Ignacio Buse y el argentino Francisco Comesaña.

Este martes, incluso, en el duelo que Juan Manuel Cerúndolo le ganó a Yannick Hanfmann, presentó problemas en la rodilla producto del mal estado del court principal. El argentino fue consultado por esto, aunque matizó: “No es la mejor cancha, no ayuda el clima tampoco, es un clima muy seco, la cancha se pone muy blanda, se rompe para correr. El torneo en general me gusta mucho, no hay que hacer solo hincapié en la cancha. Es un gran torneo, nos tratan muy bien. Hay que adaptarse”.

Tras la derrota contra Barrios, Christian Garin también apuntó a la pista. “En cuanto a la cancha, no me gusta decirlo porque disfruto mucho este torneo, pero es la peor en la que he jugado por lejos en torneos ATP. No sé qué habrá pasado que empeoró tanto, creo que con la cancha en este estado puede pasar cualquier cosa, puede ganar cualquiera”, dijo Gago.

La situación obviamente marca de negativa el torneo, principalmente porque este no es un problema nuevo. En momentos donde el debate sobre la gira sudamericana está instalado, Santiago trabaja para dejar atrás su gran problema durante los primeros días del evento.

Historia repetida

Lamentablemente para el certamen de tenis más importante del país, esta no es la primera vez que sus figuras reclaman por el estado de la cancha. Sin ir más lejos, la edición 2023 también tuvo voces críticas al estado de la pista, la cual quedó afectada principalmente por la exhibición, en cancha dura, que Rafael Nadal había hecho ahí mismo solo dos meses antes del comienzo del torneo.

En aquella ocasión, la productora a cargo del amistoso entre el español y el chileno optó por construir la cancha de cemento sobre la de arcilla, dejándola con un profundo daño. La organización del Chile Open intentó arreglarla, pero los tiempos no dieron.

Fabio Fognini fue el más explícito en aquella oportunidad, aclarando sin tapujos su postura: “Es difícil hablar de tenis hoy porque si soy sincero la cancha es bastante mala. Hay bastantes piques malos... Si el torneo tiene que mejorar algo es la cancha. Hablé con mis compañeros en los vestuarios y no estamos contentos con eso”, fueron parte de sus comentarios en rueda de prensa.

También son recordadas las constantes quejas de Diego Schwartzman durante su encuentro ante Nicolás Jarry, donde reclamó en reiteradas oportunidades con el umpiré, pidiendo que arreglaran la pista. Fue una tónica de ese encuentro ver a los cancheros tratando de emparejar la pista.

Garin fue otro que habló sobre el tópico en ese 2023: “No sé cómo se verá desde afuera, pero la cancha no me favoreció por momentos”, opinó.

Una cancha versión 2024

Tras los problemas del año pasado, este año se anunció una remodelación absoluta de la pista principal. Lo confirmó la misma directora del torneo, en una entrevista con La Tercera: “Parte de los aprendizajes que nos dejó (la construcción) del Estadio Nacional fue el estado de las canchas, que quedaron realmente quedaron muy bien. De hecho, llevamos a la empresa Kinsa, que fue la que las construyó, para que hiciera de cero la cancha central de San Carlos de Apoquindo, lo que estamos costeando nosotros junto con la Católica”, expresó Catalina Fillol.

Trabajo que no pudo evitar los problemas. De hecho, lo más probable es que la misma renovación fue la que provocó los problemas de compactación de la pista, la cual sigue estando visiblemente suelta tras los partidos del martes 27 de febrero.

Desde la organización, Catalina Fillol, la directora del evento, se refirió al mal estado de las canchas. “Nosotros estamos haciendo acciones para incorporar las mejoras necesarias. Llevamos meses trabajando para tener una cancha central de primer nivel. De momento hemos reforzado nuestros equipos de mantención para intensificar la humedad de la cancha. Debido a lo anterior, aumentamos el riego durante la noche, el mayor uso de rodillo y cantidad de cancheros para compactar mejor la arcilla (...). Consideramos que es una superficie mucho más desafiante. Los partidos son mucho más largos, los puntos más largos y efectivamente se da eso de los botes falsos, pero eso hace que sea más desafiante, hace que los partidos sean más entretenidos”, expresó.