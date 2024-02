Eduardo Vargas vuelve a sacar la voz para referirse a Colo Colo

Eduardo Vargas no lo ha estado pasando bien en Brasil. El delantero del Atlético Mineiro solo ha podido sumar 465 minutos en 12 partidos del Brasileirao 2023, siendo relegado al banco de suplentes, por lo que el club busca su salida.

A raíz de esto, medios brasileños lo han puesto en la órbita de equipos chilenos, entre ellos Colo Colo. Así, Portal Atleticano sostiene que “la falta de oportunidades brindadas por Felipao acercó al chileno a Colo Colo. A pesar de nunca haber vestido la camiseta de Colo Colo, personas cercanas al jugador confirman que es un hincha fanático del club”.

“Según sus amigos, la elección fue motivada por su familia, quienes en su mayoría son fanáticos de El Cacique. A pesar de su apariencia, su equipo favorito no le dio prioridad cuando tuvo la oportunidad”, complementó el medio

“Cuando Vargas despegaba en Cobreloa, Colo Colo optó por ir en busca de Paulo Magalhaes. A raíz de su frustración por no haber sido fichado, el delantero puso todo su foco en jugar en Universidad de Chile, club donde ganó la Copa Sudamericana 2011″, agregaron.

Claro que la respuesta no tardó en llegar. El futbolista respondió a una publicación en Instagram aludida al supuesto interés de fichar por Colo Colo. “Falso, Jamás dije eso”, reaccionó a la imagen en la que se destacaba la frase “es un equipo muy grande, sería lindo”.

El comentario de Eduardo Vargas desmintiendo una frase en relación a Colo Colo.

Antecedentes hay de sobra de su postura desde que se identificó con los colores de Universidad de Chile, cuyo escudo tiene tatuado en un brazo. En julio de 2021, Vargas fue consultado a través de la misma red social sobre la opción de competir en Colo Colo en algún momento, respondiendo con un tajante “no”.

Bajo la mirada de Gareca

Tras la llegada de Ricardo Gareca al banco de la Selección, el adiestrador ha estado sosteniendo conversaciones con diversos jugadores, que incluyen a los históricos de la Generación Dorada entre los que está Vargas. Con 40 goles con la Roja, el artillero es uno de los evaluados para futuras nominaciones.

“Yo tuve un Zoom también con él y ya está recuperado. Resta nada más saber si va a continuar o no y si lo favorece o no el no jugar. Entonces, para ser tenido en cuenta en la Selección, va a ser importante que a él se lo vea en un ritmo”, aseguró el DT argentino en una entrevista con El Deportivo.

“También puede ser que, a lo mejor, lo quiera ver yo en qué estado está. O sea, muchas veces puede ocurrir que un jugador que no juega en su club por equis circunstancias, a lo mejor puedo convocarlo para verlo, evaluarlo, e inclusive, que lo vean, que a lo mejor si está en buenas condiciones, pueda ser tenido en cuenta por algún club”, ahondó.