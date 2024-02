La brutal honestidad del rival de Jarry en el Chile Open: “Vendré con casco y chaleco para aguantar sus misiles”

Era un partido vital para Federico Coria. El hermano de Guillermo y número 88 del ranking ATP, enfrentaba al eslovaco Alex Molcan (135°), en la primera ronda del Chile Open, y llegaba con una carga negativa a su debut, pero logró sacarlo adelante.

“La verdad es que estoy contento de haberle ganado a Molcan (6-1 y 7-6), porque me había vencido dos veces antes y una de ellas fue muy dolorosa, porque fue en Roland Garros”, señaló el tenista argentino en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Sin embargo, sus emociones eran un verdadero carrusel, ya que en la próxima ronda (que se disputará este miércoles, a las 19 horas), enfrentará al número uno de nuestro país y 22 a nivel mundial, Nicolás Jarry. “Tal vez me hubiese gustado salir por otra parte del cuadro, pero también sé que voy a vivir algo diferente en mi carrera: jugaré en un estadio lleno, el cual estará a favor de Nico y eso también está bueno experimentarlo”, reveló el rosarino.

Luego, el contrincante del campeón defensor del ATP de Santiago confesó que los encuentros que ha sostenido con Jarry siempre han sido un problema sin solución en su prominente carrera. “Las veces que hemos jugado, me ha cagado a palos y no he tenido chanches, pero entiendo que yo era un jugador más débil y ahora tengo unos años recorriendo el circuito ATP y me siento más preparado”, reconoció.

¿Cuál será su estrategia? “Tendré que aguantar las bombas, vendré con casco, chaleco, a aguantar sus misiles e intentar ensuciar el partido, en términos tenísticos, para contrarrestar su juego”, detalló. Planes que intentarán buscar su primer triunfo ante el deportista nacional, ya que en el Challenger de Santiago 2 en 2017 y Campinas en 2021 fue aplastado por el nacido en este lado de la cordillera.

Sin embargo, el trascendental duelo de mitad de semana, no le impidió a Coria hablar de Marcelo Salas, con quien incluso tiene fotos, y su otra pasión: River Plate. “A Marcelo lo recordamos con mucho cariño, porque Chile siempre ha sido de River. Tienen a Salas, a Alexis Sánchez y ovacionamos a Paulo Díaz en el encuentro con Boca Juniors. Y si bien Gary Medel jugó en Boca y Arturo Vidal es hincha, Chile es de River”, bromeó