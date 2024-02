Insólita imagen: jeque árabe se mete a la cancha para reclamar por un penal que le cobraron a su equipo

Un verdadero escándalo se vivió este fin de semana en la liga profesional de Qatar. El duelo entre los punteros Al Saad y Al Wakrah se vio empañado por la insólita reacción de un jeque árabe, cuando el juez del encuentro cobró un penal.

Todo sucedió en el minuto 67 del encuentro de los líderes de la Qatar Stars League, momento en el que un ataque de la visita terminó en una falta que fue sancionada con la pena máxima. Cobro que disgustó al jeque árabe y dueño del Al Wakrah, Sheikh Khalifa bin Hassan Al-Thani, quién no dudó en abandonar su palco para intentar conversar personalmente con el hombre de negro y convencerlo que modificara su decisión.

Y pese a que guardias y consejeros del dirigente intentaron evitar que se acercara al campo de juego, no lograron su cometido. Fue allí, cuando Bin Hassan comenzó a llamar al árbitro para que anulara el penal y cómo este no le hizo caso ni se acercó, comenzó a caminar hacia él.

Fue entonces, cuando los jugadores de los azules intentaron frenar a su jefe para que las cosas no pasaran a mayores, pero nadie lograba calmar su furia. El propietario insistía en hablar con el colegiado y lo llamaba constantemente, pero el diálogo no se producía y la situación parecía que no acabaría bien, ya que la persona mencionada no quería escuchar a nadie y sólo buscaba que se anulara el fallo.

Finalmente y tras la intervención de varios jugadores (incluso rivales) y del equipo de seguridad presente en el estadio, el millonario desistió de su accionar y volvió a las gradas. Pero la anécdota no terminó ahí, pues una vez que se reanudó el juego el delantero del Al Sadd, Akram Afif, falló desde los doce pasos y el marcador final no registró goles de los disputantes.

Igualdad que no modificó un ápice la tabla de posiciones del torneo árabe, ya que los que desperdiciaron la inigualable oportunidad de abrir el marcador continúan en el primer lugar con 32 unidades y quienes tienen a un presidente dispuesto a todo por alcanzar la cima siguen en el segundo casillero con 28 positivos.