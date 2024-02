¿Le debe hacer caso a Gareca? Históricos del fútbol chileno se debaten por la continuidad de Alexis Sánchez en el Inter de Milán

El Inter de Milán vive su mejor momento de la temporada tras vencer en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League al Atlético de Madrid por 1-0 y marchar como líder absoluto de la Serie A. Sin embargo, aquel buen nivel del equipo italiano no ha contado con un Alexis Sánchez protagonista, puesto que el entrenador Simone Inzaghi le ha dado pocos minutos y escuetas titularidades durante esta temporada. En el partido del martes ante los colchoneros, el DT apenas lo hizo ingresar en el 88′.

Este domingo, sin embargo, Inzaghi le hizo un guiño al tocopillano. Lo hizo ingresar en un equipo que alternó a titulares con suplentes, en la victoria por 4-0 frente al Lecce, por la Serie. Si bien Alexis no anotó, el DT no dudó en elogiarlo. “Hizo un partido extraordinario, lamento que no haya marcado gol. Estuvo muy bien, demostró que es un campeón”, señaló.

Minutos más o minutos menos, la incertidumbre en torno a su futuro con el elenco Nerazzurri despierta interés en diferentes actores de la disciplina. Este sábado, en conversación con El Deportivo, Ricardo Gareca no ocultó su preocupación por el poco protagonismo del Dilla en Italia. Incluso, le recomendó buscar un equipo que lo vuelva a poner en lo más alto de Europa.

“Alexis está siendo tenido en cuenta, seguramente no como él quiere. Entonces, por una decisión técnica, táctica, debe estar pasando estos momentos. Sería bueno que, lógicamente, con el correr del tiempo, él vaya lo más breve posible a agarrar un equipo como el Marsella, que le dio la posibilidad de jugar. Entonces, va a agarrar esa continuidad que tanto jugador busca. Sería bueno que tenga esa posibilidad”, dijo el Tigre.

Entre los históricos, en tanto, Gabriel Mendoza y Victor Hugo Castañeda también sacan la voz. Entregan recomendaciones sobre las próximas directrices que tendrá que tomar para su carrera el Niño Maravilla cuando acabe su contrato.

Opiniones dispares

El irregular momento de Alexis Sánchez en su segunda etapa con la camiseta del Inter de Milán genera distintas sensaciones en nuestro país. Para algunos aficionados, fue un error por parte del nortino el haber regresado al Giuseppe Meazza luego de ser figura con el Olympique de Marsella. Incluso, otros acusan en redes sociales que se le está faltando el respeto con los pocos minutos que está teniendo semana tras semana.

En ese plano, Mendoza entrega su opinión en relación al momento que vive el crack de la selección chilena con el elenco lombardo. “En esta etapa sólo tiene que cumplir su contrato. El nivel europeo es exigente y desgastador a nivel mental porque es muy competitivo. Está en una última etapa y de ahí definir su futuro y el de su familia. Todos los de la Generación Dorada están pensando ya en volver”, menciona el ex seleccionado nacional en la década de los 90.

Para el otrora jugador de Colo Colo, el nuevo destino del delantero tiene que ser nuestro país. “Ojalá retorne a Chile porque así el nivel del campeonato nacional crecería un montón. Creo que a esta altura ellos ya no necesitan un nivel económico porque están más que asegurados. Le haría bien volver a él, a su familia y al crecimiento del torneo nacional”, cierra.

No obstante, para otro histórico del combinado nacional el panorama es distinto. Victor Hugo Castañeda también cuenta con una voz autorizada como otrora integrante de la Roja. El exvolante se muestra contrario a lo esgrimido por Mendoza. “Soy muy respetuoso de lo que haga cada jugador. Si Alexis decide quedarse en el Inter, está bien. Está buscando la opción de ser campeón de la Champions y se le puede dar. Está en el primer nivel de la competencia mundial, entonces no se puede opinar para que se vaya a otro club”, comenta.

Castañeda, quien supo dirigir a clubes como Universidad de Chile, Deportes La Serena, entre otros tantos, cree que la permanencia del jugador de 35 años aún está en el Viejo Continente. “Todavía está en una instancia en la que puede elegir donde jugar en Europa y si él decide jugar en el fútbol nacional, va a ser en otras condiciones a las que están a día de hoy. Actualmente la liga chilena está muy desvalorizada”, concluye.

Para Rodrigo Goldberg, ex delantero de la Selección, la situación del tocopillano es bastante compleja. “Se nota que sigue con chispa, pero efectivamente es un club donde ya tiene sus horas contadas, se cumplió su ciclo. Claramente no le va a quitar un puesto a nadie y para seguir siendo competitivo tiene que buscar un destino distinto”, expresa. “Yo encuentro que estos jugadores a la edad que tienen y al nivel que muestran, muchas veces suman con la experiencia, entonces no sé si va a ser más competitivo porque esté en otro lado, porque uno puede decir que quizás es mejor entrenar y pelearle el puesto a jugadores de alto nivel”, añade.

En ese sentido, el Polaco coincide con las palabras del DT de la Roja. “Efectivamente si quiere continuidad no la va a encontrar en el Inter, eso está meridianamente claro. Es una decisión difícil (irse de Inter) porque él quiere ganar y competir por cosas importantes, y eso lo va a lograr solo en equipos grandes”, sostiene.

Eso sí, cree que no debe volver a Chile. “Lo sigo viendo en Europa, probablemente no en el Barcelona ni en la Juventus. Él está pagando hoy el precio de querer seguir siendo competitivo de alto nivel. Porque, si por ejemplo se fuera al Betis con Pellegrini, sería titular, capitán, figura y el mejor pagado. Pero él elige la altísima competencia y eso tiene el costo de pelearle a jugadores que viven un gran momento”, destaca.

Estas recomendaciones caen justo en un momento en el que el contrato del bicampeón de América está cerca a expirar: el 30 de junio es la fecha límite que tiene Sánchez para negociar un nuevo acuerdo con el club interista o buscar una salida con destino a otra escuadra.