La receta de los expertos para sacar a la U de la extensa sequía ante Colo Colo en el Superclásico

Ha pasado más de una década de la última vez que Universidad de Chile venció a Colo Colo, su histórico antagonista en el llamado Superclásico, el partido más importante del fútbol nacional. Una larga racha, en la que el equipo albo ha vencido en 16 de los últimos 20 partidos y solo concedió empates en cuatro encuentros.

Una larga sequía que está en el relato de ambas instituciones a lo largo del tiempo. Para el Cacique es uno de los invictos más largos entre los 15 rivales que tiene actualmente en el campeonato nacional. Sin embargo, todavía no es el más prolongado en su larga bitácora en el torneo.

Es más, si la U no logra romper el maleficio esta tarde en el Santa Laura, igualará el registro más alto que el equipo de Macul ha conseguido sin derrotas en el recuento general. Actualmente, son dos de los equipos que no pudieron vencer al elenco de Pedrero durante 21 presentaciones. Uno de ellos es Audax Italiano, escuadra que no pudo doblegar a los blancos entre 1999 y 2006. EL otro, un poco más lejano en el tiempo es Unión Española que estuvo nueve años sin celebrar ante el cuadro del Monumental: desde 1993 hasta 2004.

En cuanto a las rachas vigentes, la supremacía que conserva Colo Colo es lejos la más extensa. El único que se acerca un poco es Everton, que ya suma 9 enfrentamientos en el campeonato nacional sin ganar al equipo que hoy dirige Gustavo Quinteros. Tercero en ese particular conteo asoma el tercer grande del fútbol chileno, Universidad Católica, que hace seis duelos sin imponerse al Cacique, desde el 16 de febrero de 2020, cuando el partido en el Monumental terminó de manera abrupta con las bombas de estruendo que golpearon a Nicolás Blandi.

Al otro lado de la línea de los albos, su mayor racha de partidos sin ganar ante los otros equipos es la que protagonizan los mismos hispanos, quienes se mantuvieron 12 partidos sin derrotas ante el equipo más popular, desde 1947 al ‘52. Curiosamente, el segundo club en la lista es Audax Italiano, que consiguió una imbatibilidad de cinco años frente al elenco más popular: 10 partidos entre el ‘46 y el ‘50.

La racha más larga ante los azules registra dos series de ocho partidos. El elenco universitario lo consiguió entre 1957 y 1960, al igual que desde 1967 y 1970, en plena época dorada del Ballet Azul, para muchos, el mejor equipo de la U en la historia del fútbol chileno. Huachipato también se mantuvo ocho duelos sin caídas ante Colo Colo (‘72-’76).

Desastre en azul

Universidad de Chile carga una pesada presión que no tiene comparación en su rica historia. Son una veintena de encuentros en los que la hegemonía de su archienemigo ha sido simplemente apabullante, después de lograr cuatro puntos de 60 posibles. Es decir, un 6,6% de rendimiento en el Superclásico en diez años de postergaciones y frustraciones.

Sequía que ni siquiera se acerca a la peor de sus pesadillas futbolísticas. Porque hay que retroceder mucho en el tiempo para encontrar una situación parecida, muy lejana a la realidad actual. Entre 1943 y 1948, los azules no pudieron vencer a Audax Italiano, claro que esa seguidilla de partidos solo llegó a 11 encuentros. Más cerca en el tiempo, el equipo de la U estuvo 10 versiones del Clásico Universitario sin conocer la victoria, entre 1987 y 1992.

En cuanto a las vigentes, está claro que la del Superclásico es la más extensa. Sin embargo, los azules ya suman seis encuentros sin poder derribar a Cobresal, actual puntero del campeonato nacional. Asimismo, ya tienen cinco duelos contra O’Higgins de Rancagua y Ñublense de Chillán.

Lo que dicta la psicología

Y aunque la mayoría de estos jugadores azules no han estado a lo largo de esta seguidilla de fracasos, lo cierto es que la racha no es un tema baladí para ellos. La historia pesa y, como parte de la institución, los mismos deportistas sienten esta postergación como suya.

“Es una situación que afecta al club y claro que los jugadores pueden recibir esa “presión”. Se puede transformar en algo negativo, porque generación tras generación es oír que lo podremos hacer, pero se convierta en un fenómeno de desesperanza perdida”, advierte el psicólogo deportivo Rodrigo Cauas.

No hay recetas exactas, pero el profesional confirma que “uno intenta trabajar en la manera de desactivar esos pensamientos, que afectan al cerebro y la ejecución técnica. Se podría hacer un trabajo especial, desinstalar esas creencias, esos pensamientos negativos que se han instaurado”.

Un tema que, seguramente, ha sido tocado en la interna del club universitario. Según Cauas, situaciones como estas no son ajenas a lo largo de la historia del fútbol.

“Esto es algo que el club debe de haber trabajado en la semana. Esto pasa siempre en el fútbol. Antes lo decíamos con la Selección, que no podía ganar en tal lugar. Era una mochila que cargaban. Lo importante es evitar esos espirales negativos. Esa marca es indudable y está presente. Es como cuando Católica no podía ser campeón y pasaban los años”, dice el psicólogo.

Asimismo, agrega que “lo importante es lograr que los jugadores se focalicen en lo que sucede dentro de la cancha, que pongan en práctica lo que han entrenado, la preparación que tratan de ejecutar. Todas esas cosas que pasan fuera del campo, que ocurren en los Superclásicos, no pueden interferir para desenfocarlos.

La voz de los técnicos

A pesar del horroroso registro, exentrenadores del club universitario aseguran que la presión no es tanta como los 23 años sin victorias en el estadio Monumental. Así al menos lo piensa César Vaccia, el último DT que se pudo llevar una victoria desde Macul.

“Yo creo que el tema de los 10 años no tan traumático para la U. Más terrible es la marca de los 22 años que ya llevan en el Monumental. A esta racha de 10 años no se la dado tanto énfasis y no creo que afecte tanto a los jugadores”, dice el exseleccionador nacional.

Según su opinión, hay cosas en juego mucho más importantes en juego cuando la pelota comience a rodar en Santa Laura. La U arrastra una pobre campaña que lo tienen como el peor equipo de la segunda rueda, mientras el cargo de Mauricio Pellegrino pende de un hilo.

“Hay una situación más importante. Existe mucho en juego en este partido, porque hace seis partidos que el equipo no gana y, encima, perder con Colo Colo o perder de mala manera, puede dejar al equipo sin técnico. Si eso último ocurre, no se sostiene el proyecto, esa es la verdad. Encima, existe un compromiso con los hinchas. Son muchas cosas que se van sumando. Además, Colo Colo viene jugando bien”, advierte Vaccia.

Para Víctor Hugo Castañeda, esta versión del Superclásico puede ser una manera de salvar la temporada. Al margen de lo que ocurra a final de año, el efecto anímico que puede entregar una victoria puede significar un despegue para este plantel.

“Este es un partido bisagra para la U. Ojalá los jugadores entiendan que si ganan este partido se olvidan todos los pecados anteriores. Pero, con lo que han mostrado hasta ahora no alcanza, ha ganado un solo partido de los últimos seis”, dice VH.

Asimismo, reconoce que “en la primera rueda con cayeron con Colo Colo en el Monumental no perdieron. Los jugadores se tienen que aferrar a eso. El técnico Mauricio Pellegrino hizo un planteamiento inteligente en ese partido, de no perder, se defendió bien y salió indemne”.