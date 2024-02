Estadio Seguro le raya la cancha a Colo Colo por quejas sobre el aforo en Copa Libertadores

Este jueves Colo Colo se juega la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. La victoria por la mínima ante Godoy Cruz en el partido de ida no hace más que aumentar esa ilusión entre los hinchas albos, quienes de todas formas no podrán llenar el Estadio Monumental. Las autoridades solo permitirán 30.000 personas en Pedreros, 12.000 menos de lo solicitado por el club.

Una reducción que causó molestia en Blanco y Negro, quienes siguen justificando que los incidentes en la Supercopa y en Mendoza no tienen responsabilidad del club, ya que en ninguno ha sido el organizador del evento. “la Delegación Presidencial quiere fijarlo en 30 mil, lo cual sería muy frustrante y un nuevo escollo, nos costaría mucho deportiva y económicamente”, se animó a decir Alfredo Stöhwing.

Frase que fue abordada por la jefa de Estadio Seguro, Pamela Venegas, quien aclaró que las decisiones tomadas por las autoridades se producen tras un estudio del caso. “La situación no ha cambiado, el contingente policial está reducido y no ha cambiado el tema desde la Supercopa. Hay que tenerlo claro. En la reunión del viernes se expresó esta misma posición. Para un partido clase A, hay un tope máximo. También hay que considerar que el partido es en horario nocturno. Colo Colo hace una propuesta y la autoridad tiene que responder con las medidas que corresponden, teniendo contingencias en la Región Metropolitana y Valparaíso”, señaló en el duelo entre O’Higgins y Colo Colo por el Campeonato Nacional.

“Al ser de noche, hay que hacer otras cosas, entendemos también la programación de Conmebol y que no se puede programar más temprano. No son imposiciones, son decisiones que la autoridad tiene que tomar...Puedo entender su molestia por no tener un estadio lleno”, agregó.

Venegas también especificó que se encuentran trabajando para definir los encuentros en donde será obligatorio el sistema de registro que está implementando la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. “Esta semana nos vamos a juntar con la ANFP para ver qué pool de partidos se operarán con el Registro Nacional de Hinchas. Tenemos que ver la operativa, puede ser una de las sugerencias de la autoridad regional”, sostuvo.

Finalmente, ratificó que el tema de reducción de aforos es algo que sobrepasa a Colo Colo. “Estamos preocupados de todos los comportamientos que puedan influir en la programación. Con Everton hubo incidentes y un contingente policial adecuado, algo que no pasó en la Supercopa. La preocupación se enfoca en todo el fútbol en general, no solo en los clubes grandes”, mencionó.