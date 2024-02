El particular tuit con que el nuevo entrenador de Nicolás Jarry celebra su llegada a Chile

El nuevo técnico de Nicolás Jarry ya está en Chile. Juan Ignacio Chela acompañará al 21 del mundo en su paso por el ATP de Santiago y de inmediato generó cercanía con los seguidores nacionales, quienes transformaron en viral un tweet donde el argentino bromeaba con su llegada al país.

Situación que no es nueva para Chela, quien durante los últimos años ha sido viral en reiteradas ocasiones por sus cómicos posteos en redes sociales. Su sentido del humor le ha valido miles de replicas, pero no solo por aquello ha destacado, ya que en la última década estuvo trabajando con Diego Schwartzman, tenista que llegó al top ten junto al nuevo estratega de Jarry.

“Fui a un bar en Chile y me tuve que ir. Todos me llamaban.”, escribió el ex 15° del mundo. El chiste apunta a la forma en que los chilenos se refieren a la cerveza. Juego de palabras que fue festejado por los seguidores nacionales, quienes respondieron en masa. “Santiago en 100 palabras” o “se extrañaba al Chela twittero, gracias por tanto”, fueron algunas de las menciones.

La alianza entre Nicolás Jarry y el seis veces campeón ATP fue oficializada a principios de año, luego de que el nacional dejara de trabajar con el español Juan Ozón. Su primer torneo juntos se dio hace una semana en Buenos Aires, donde la mejor raqueta del país llegó a la final tras vencer al número dos del mundo, Carlos Alcaraz.

“Todos los jugadores tienen cosas por mejorar y Nico, por supuesto, también. Estamos trabajando, nos estamos conociendo y creo que le puedo aportar cosas para que siga mejorando y sea un jugador cada vez más completo”, mencionó el coach trasandino a Cooperativa tras la gran semana en Argentina.

“Por suerte se dieron rápido algunos resultados, tuvo una semana gran semana en Buenos Aires, tuvo muy buenos partidos, incluyendo contra Carlos Alcaraz, que siempre es muy complicado enfrentarlo y Nico jugó un gran partido, muy agresivo. No pudo concretar la final, pero igualmente fue una gran semana para nosotros”, fue otra de sus reflexiones en aquella conversación.