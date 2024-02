“Una noche de película”: la FIBA se rinde ante la actuación de Manny Suárez en el histórico triunfo sobre Argentina

Tuvieron que pasar 69 años, para que Chile derrotara a Argentina en un torneo oficial de basquetbol. Y la gran estrella de la noche fue Manny Suárez, el pívot que nació en Nueva Jersey anotó 29 puntos de los 79 que marcó nuestra selección y la FIBA se rindió ante su talento.

“Manuel Suárez y una noche de película con sus 29 puntos y 9 rebotes, para la victoria histórica de Chile sobre Argentina”, posteó el organizador del AmeriCup 2025, torneo dónde la Roja cestera logró imponerse a la albiceleste en las clasificatorias (79-77) y repetir la hazaña que nuestro país había logrado en el Sudamericano de 1955 (65-59).

Por lo mismo, el deportista que viene de salir campeón en la liga de basquetbol de Estonia se llevó todos los elogios. De hecho, el diario Olé -la publicación deportiva más importante del otro lado de la cordillera- lo calificó como “intratable”.

“La Selección es el reflejo de un grupo de chicos que de chiquitos creyeron que se podía. Agarraron su bolso, cruzaron el charco, hicieron muchos sacrificios ellos y sus familias y al final del día, cuando uno menos lo espera y sigue una conducta de trabajo y cree en un proceso, los resultados más temprano que tarde, llegan”, aseguró el entrenador de los chilenos, Juan Manuel Córdoba.

Suárez llega a la selección chilena de Basquetbol en 2018, cuando jugaba en la poderosa NCCA. la liga universitaria de Estados Unidos, y su madre lo instó a jugar por el país. “Ella me decía ‘juega por Chile, juega por Chile’ y... juego por Chile, no tengo problema. Soy medio español, medio chileno. No he tenido tiempo para pensar eso, mi mamá dijo ellos (en Chile) te quieren y aquí estoy. Me ha gustado mucho aquí, aunque todo el mundo es bien bajo... bueno, comparado conmigo, todos lo son”, declaró en ese entonces a El Deportivo.

Manny y Chile seguirán buscando un lugar en el torneo más prestigioso de este lado del mundo, el 22 noviembre próximo, cuándo enfrente a Colombia como local y buscará meterse entre los tres primeros del grupo con las naciones ya mencionadas y Venezuela (hoy tiene 2 puntos, al igual que sus rivales).

