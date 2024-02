Duelo de nacionales en el estreno, un chileno asegurado en cuartos y Jarry como favorito: inicia el Chile Open 2024

Este lunes arranca el cuadro principal del Chile Open. El torneo disputado en San Carlos de Apoquindo cuenta con cuatro representantes nacionales: Nicolás Jarry (21°), Alejandro Tabilo (51°), Christian Garin (83°) y Tomás Barrios (111°). Incluso, pudieron ser cinco, pero Matías Soto (634°) cayó en la qualy ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo (161°) y quedó a las puertas del main draw.

Los chilenos, en tanto, debutarán en el certamen el martes, día en el que protagonizarán un clásico entre compatriotas. El ariqueño y el chillanejo chocarán en la primera ronda, mientras que el Príncipe y Jano esperan en octavos de final. De hecho, el oriundo de Canadá deberá medirse con el vencedor del duelo entre chilenos, lo que asegura a un nacional en los cuartos de final. Además, existe la posibilidad de otro encuentro en semifinales, ya que todos están en el mismo lado del sorteo.

Un cuadro bastante perjudicial para las aspiraciones locales, algo sobre lo que se refirió el propio Barrios: “Obviamente, no es lo mejor jugar entre chilenos. Uno quiere que el chileno avance, pero quedamos todos en el mismo lado. No es lo ideal, pero ahí estaremos disfrutando”, señaló. No obstante, también valoró el enfrentamiento ante Garin: “Será un lindo partido. Ojalá que gane el mejor”, aseguró.

Jarry, el favorito

Jarry vive un ATP 250 de Santiago aparte, distinto del resto. La primera raqueta nacional es el cabeza de serie y campeón defensor del certamen. Sin dudas, el máximo candidato para quedarse con el torneo que cierra la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo.

“Me siento bien para defender el título, no es una tarea fácil, pero estoy saludable y tengo muchas ganas. Hay que ir partido a partido y dar lo mejor en cada uno para salir victorioso”, señaló el Príncipe en la previa. “Siempre quiero ganar y hacer lo mejor posible. Quiero ganarle al que se me cruce. Me encantaría repetir el título”, complementó.

El chileno, que busca superar la caída en la final del ATP 250 de Buenos Aires y la dura derrota en la primera ronda del ATP 500 de Río de Janeiro, se estrenará recién el miércoles, en los octavos de final. Ahí espera al ganador del duelo entre el argentino Federico Coria (89°) y el eslovaco Alex Molcan (135°), proveniente de la qualy.

Jarry pasa por un momento de cambios, pues está afianzándose con su nuevo cuerpo técnico. A finales de 2023, el nacional anunció el extenista Juan Ignacio Chela sería su nuevo entrenador y se sumaría a César Fábregas, con quienes asegura estar “muy concentrado en el trabajo y la solidez, sin ningún cambio drástico en la forma de trabajar”.

No obstante, también realizó una autocrítica: “No vengo con una muy buena consistencia, pero estoy trabajando duro en eso”. En la gira sudamericana logró, por ejemplo, batir al español Carlos Alcaraz (2°), en las semifinales del Argentina Open, pero cayó en la final con el local Facundo Díaz Acosta (52°). También cayó en su debut en Brasil frente al alemán Yannick Hanfmann (49°).

Nicolás Jarry es el máximo candidato del Chile Open. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian.

Soto, a las puertas

Matías Soto dio la sorpresa en la qualy del Chile Open, a pesar de quedarse a un triunfo de ingresar al cuadro principal del torneo que se desarrolla en Las Condes.

El copiapino logró, derechamente, la mejor actuación de su carrera, pues consiguió su primer triunfo en un torneo de categoría ATP 250. La victoria ante Andrea Vavassori (137°), además, es la mejor que ha tenido como profesional. El italiano venía de llegar a los cuartos de final de Buenos Aires, cayendo con Alcaraz.

Sin embargo, no pudo en la segunda ronda de la clasificatoria y cayó ante Juan Manuel Cerúndolo, por un ajustado doble 4-6. Ahora, el tenista de 24 años, que recibió una Wild Card para disputar la qualy, se enfocará en los dobles, donde defender la final conseguida el año pasado junto al brasileño Orlando Luz.

Cabe mencionar que el inicio de la carrera de Soto no ha sido como la mayoría de sus pares chilenos. El copiapino decidió ir a Estados Unidos a estudiar y allí aprovechar de competir a nivel universitario. Una trayectoria que también le ha permitido ser llamado por Nicolás Massú para integrar la nómina de la Copa Davis, aunque aún no ha logrado estrenarse en la competencia al ser el cuarto o quinto singlista para el capitán de Chile.