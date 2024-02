Chile hace historia: la selección de básquetbol vence a Argentina tras 69 años

Chile hace historia en el básquetbol. No vale otro calificativo para explicar lo sucedido este domingo en Valdivia. En un Coliseo Antonio Arzumendy repletó y vibrante por lo acontecido, la Selección se impuso ante Argentina tras 69 años. Fue en el marco de las clasificatorias rumbo a la Americup 2025. El elenco nacional está en el grupo con los transandinos, Colombia y Venezuela.

El 79-77 quedará en los libros del deporte nacional. Esta semana había perdido por 90-78 ante el cuadro albiceleste de visita, pero ahora le ganó de local. En esa línea, no es una victoria ante una escuadra alternativa. Los visitantes se presentaron en la Región de Los Ríos con con su equipo estelar, con figuras de pasado en la NBA, como Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Leandro Bolmaro y Nicolás Brussino, y algunos que militan en grandes clubes de Europa, como el Real Madrid.

Chile venció a Argentina en un encuentro histórico en Valdivia.

La gran figura de la jornada fue Manny Suárez, quien hizo 29 puntos. De esta forma, los dirigidos por Manuel Córdoba logran algo que no sucedía desde 1955, cuando en el Sudamericano de Cúcuta, el elenco nacional venció a Argentina por 65-59. En 2010 había ocurrido otro hito en esta cronología: Chile se había impuesto en San Bernardo en un compromiso amistoso. Lo de 2024 es primera vez que se repite por los puntos.

Tras este compromiso, Chile vuelve a jugar el 22 de noviembre ante Colombia, como locales. Los 3 primeros de cada grupo clasifican a la AmeriCup 2025, que se disputará en Nicaragua. En los otros partidos de la jornada, Cuba sorprendió a Estados Unidos y le ganó de local por 81-67. En tanto, los cafeteros se impuso frente Venezuela por 67-64. De momento, la Roja cestera alcanza las 3 unidades e iguala la línea de sus rivales.

Tras el duelo de este domingo, Franco Morales expresó su emoción. “Todavía no lo puedo creer. No sé si es emoción, satisfacción. Una generación entera, hace muchos años, estábamos buscando esto. No tengo palabras. Nunca lo imaginamos, ni en nuestros mejores sueños”, señaló a radio ADN.

“Le pusimos huevos, carácter. Comenzamos bastante bien, nos pusimos un poquito nerviosos después del tercer cuarto, pero lo cerramos bien. Ojalá puedan venir los compañeros que faltan, estoy orgulloso de ser chileno”, sentenció.