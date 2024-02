Video: revisa la polémica jugada que desató la furia de Garin en el duelo frente a Barrios por el Open Santiago

Este martes, Tomás Barrios se impuso a Christian Garin, en un duelo de chilenos válido por la primera ronda del Chile Open. El de Chillán venció en dos sets, por 7-6 y 7-5, y avanzó a la siguiente ronda en la que se medirá ante otro nacional: Alejandro Tabilo. Por su parte, a Gago no se le vio cómodo durante el encuentro y, además, al final tuvo una polémica jugada en la que perdió un punto que pudo haber cambiado su suerte en el certamen.

Primero, el nacido en Arica se molestó con la cancha y los botes que daba la pelota en la arcilla. En el primer set, se quejó con su equipo que no le podía pegar de derecho, algo que se mantuvo en la segunda manga.

Claro que lo peor vino en el undécimo juego del segundo. Cuando Barrios tenía break point a favor, Garin tiró una derecha cruzada que el chillanejo se detuvo para cantarla mala. El juez de silla bajó y también la dio mala, algo que molestó a Gago, que de inmediato cruzó al otro lado de la cancha.

Al ver el pique de la pelota no lo podía creer. Incrédulo, se tomaba la cabeza, se agachó y luego se puso de pie con las manos en jarra, todo mientras intentaba revertir la determinación del juez.

Una vez terminado el partido, se viralizó la imagen del pique de la pelota, el que parece haber tocado la línea, algo que le habría dado el punto al ariqueño. Cabe destacar que por esta acción, Tomás Barrios quebró y luego sirvió para cerrar el duelo. Una acción determinante.

Imagen del pique de la pelota que le dieron mala a Christian Garin. Foto: captura TNT Sports

Precisamente Tomi fue consultado en la conferencia de prensa por esta polémica decisión, pero el tenista no quiso referirse a este tema.

“Es la peor cancha en que he jugado por lejos en un torneo ATP”

Por su parte, luego de la derrota, Garin tuvo palabras para el mal estado de la cancha en la rueda de prensa: “No me gusta decirlo, porque disfruto mucho este torneo, pero creo que es la peor cancha en que he jugado por lejos, en un torneo ATP. No sé qué habrá pasado que empeoró tanto”.

Por último, hizo una autocrítica brutal por su nivel en el último tiempo: “No sé qué decir, no tengo estrategia. Me esfuerzo todos los días, me levanto, entreno, juego con dolor, no sale. Es difícil, es frustrante, no sé qué pasa, no me logro encontrar. Estoy jugando horrible. Me duele todo el cuerpo. Por más que lo intento no sale. Que no salgan las cosas, jugar así de mal, es deprimente”.