Con Gareca mirándolo de reojo: la oscilante carrera de Eduardo Vargas que ahora lo tiene en la lista negra del Atlético Mineiro

El mal momento que vive Eduardo Vargas en Brasil es una constante en su carrera. El formado en Cobreloa no es vital para el técnico de Atlético Mineiro, Luiz Felipe Scolari, y la prensa de ese país ya habla de una salida anticipada.

De hecho, esta semana, su nombre fue posicionado en Colo Colo y pese a la tajante negativa del jugador, lo cierto es que otra vez el nacido en Santiago nuevamente podría irse por la puerta trasera de una institución internacional.

Es que el ariete nunca ha podido reeditar en el extranjero lo que hizo en la U al inicio de la década pasado o el buen rendimiento que mostró en la selección chilena. Es más, en las siete entidades que ha militado no ha sido el jugador decisivo que se consagró en la Copa Sudamericana el 2011 o aquel artillero infalible de las dos Copas América que ganó nuestro país el 2015 y 2016.

Su tormento comenzó en el Napoli, donde llegó tras ganarlo todo con los estudiantiles. Fue apodado como Turboman, pero lo cierto es que muy pronto se olvidaron de ese sobrenombre: acumuló 272 minutos en la Primera División de Italia y marcó sólo tres goles (todos en la Europa League, donde sumó 458 minutos en seis partidos).

Fue entonces, cuando volvió por primera vez a nuestro continente. Gremio fue el equipo elegido y su talento volvía a aflorar en la tierra de la samba. 1.705 minutos en las competencias locales de ese país y siete goles (más dos que marcó en la Copa Libertadores) lograron que la dirigencia del cuadro gaúcho lo intentara retener, pero fue traspasado al Valencia a mediados de 2013.

“Voy por mi revancha a Europa”, dijo en aquel entonces el futbolista. Pero eso estuvo lejos de lograrlo. 17 compromisos en la Liga, 13 de ellos de titular y sólo tres goles fue su registro a nivel doméstico y en la Europa League sumó ocho encuentros, siete estelaridades, y dos celebraciones.

Fue así como llegó al Queens Park Rangers, equipo que militaba en ese entonces en la Premier League y buscaba consolidarse en el fútbol inglés. Pero, pese a tener a Mauricio Isla como compañero, alzó los brazos al cielo en tres oportunidades en los 21 encuentros en los que participó (16 veces desde el inicio).

Eso sí, ese año -el 2015- sufrió una grave lesión al ligamento interno de la rodilla izquierda y no pudo terminar la temporada. Felizmente para él, y para el Equipo de Todos, se recuperó antes del torneo continental que se jugó en nuestro país y donde la oncena dirigida por Jorge Sampaoli lograría su primer título americano.

Tal como se puede leer más arriba, la selección le hace bien a Vargas. La otrora estrella estudiantil marcó cuatro goles, fue el máximo anotador (junto a Paolo Guerrero de Perú) y sin duda uno de los puntos altos de la Copa América dónde se derrotó a Argentina en la final.

Alemania, México y Brasil

Con sus créditos en alto, la Bundesliga fue su nuevo destino. Hoffenheim fue el equipo elegido, pero cerró un primer semestre para el olvido: marcó un sólo gol y fue en una derrota del cuadro regional. Finalmente, en esa temporada jugó 1.504 minutos y volvió a abrazarse con sus compañeros una vez más.

Al año siguiente no era considerado, mojó la camiseta en cinco partidos, sumando 96 minutos y buscando una salida abrupta de Alemania. Tigres de México puso el dinero para ficharlo y todo indicaba que deportista recuperaría su mejor forma. Más aun cuando tenían vivo el recuerdo de su gran actuación en la goleada por 7-0 sobre la selección azteca, anotando cuatro de sus seis celebraciones que lo convirtieron en el máximo artillero de la justa donde Chile obtuvo el bicampeonato continental.

Y así fue en sus primeros 18 meses. Logró un título de liga y dos trofeo de Campeón de Campeones en Norteamérica. Pero otra vez perdió el protagonismo y de 33 titularidades en la temporada 2018/2019, pasó a 19 en la siguiente y sólo 10 en la que vino posteriormente. ¿Resultado? Nuevo cambio y en el 2020 llega a Atlético Mineiro que dirigía Sampoli. 16 formaciones iniciales y dos goles no lograron retenerlo y regresó a México, al Tigres, donde otra vez no pudo ser quien todos esperaban (14 partidos, 7 titularidades y sólo 3 goles en la liga de ese país).

Su regreso al Mineiro se produce el 2021 y 12 meses después vive su mejor momento: sumó 1.141 minutos, 13 formaciones en 24 partidos disputados y marcó en cinco oportunidades. No obstante, el 2023 no fue su año: problemas con los hinchas brasileños, una serie de lesiones y sólo 869 minutos jugados en los tres torneos que disputó su equipo, donde convirtió apenas dos goles, que engrosaron su mala estadística a nivel de clubes.

Porque otra cosa es cuando juega por Chile. Con 40 celebraciones, es el segundo artillero de nuestro país, tras Alexis Sánchez, y hoy Ricardo Gareca no descarta llamarlo en el futuro. “Yo tuve un Zoom también con él y ya está recuperado. Resta nada más saber si va a continuar o no y si lo favorece o no el no jugar. Entonces, para ser tenido en cuenta en la Selección, va a ser importante que a él se lo vea en un ritmo”, aseguró en entrevista con El Deportivo.

Luego, el entrenador argentino agregó que “también puede ser que, a lo mejor, lo quiera ver yo en qué estado está. O sea, muchas veces puede ocurrir que un jugador que no juega en su club por equis circunstancias, a lo mejor puedo convocarlo para verlo, evaluarlo, e inclusive, que lo vean, que a lo mejor si está en buenas condiciones, pueda ser tenido en cuenta por algún club”. Ahora todo depende de él.