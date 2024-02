La compleja situación aérea que obliga a Godoy Cruz a tomar una radical decisión para enfrentar a Colo Colo

El partido está programado para este jueves, a las 21.30 horas, en el estadio Monumental. Sin embargo, el paro de varios gremios aeronáuticos en Argentina, complica la visita de Godoy Cruz a Colo Colo para definir cuál de los dos continuará disputando la Copa Libertadores.

El cuadro transandino debía viajar este miércoles a Santiago, pero su vuelo fue suspendido por el conflicto laboral que sostienen los sindicatos con las compañías que dominan dicho sector. ¿El motivo? El personal y los pilotos rechazaron el aumento salarial que les ofrecieron (12%), ya que “hay desfasaje salarial insostenible del 70% respecto a la inflación registrada” en el país vecino.

Por ende y para no caer en la pérdida de puntos por no presentación, los del otro lado de la cordillera decidieron contratar dos buses para emprender el viaje por tierra y así llegar en la madrugada de este 28 de febrero a la capital chilena, en una travesía que dura siete horas, según informa el medio transandino Dos de Punta, donde aseguran que la llave no está cerrada, pese a la derrota sufrida en la ida.

“Tenemos la ilusión de dar vuelta el marcador contra Colo Colo y lo vamos a intentar. Sabemos que será un partido difícil, pero queremos clasificar a la próxima fase de la Copa Libertadores”, dijo el técnico de los mendocinos, Daniel Oldrá.

El mismo que celebró el regreso al triunfo de sus hombres, tras la caída ante el elenco chileno, en el campeonato argentino (le ganaron 2-0 a Instituto de Córdoba). “Estamos en dos torneos y se hace muy difícil todo. Hay que ir paso a paso. Lo bueno es que el plantel está dejando todo para tener el gran momento que hoy tiene. Eso me enorgullece”, expresó.

Oldrá se refiere a la complicada semana que tendrá su oncena, pues aparte de transformar un viaje de 40 minutos a más de seis horas, está obligado a ganarle a la institución fundada por David Arellano, si quiere seguir avanzando en la Libertadores, y el fin de semana enfrenta a Estudiantes, el equipo que lo escolta e la zona B de la Copa de la Liga de los albicelestes.